"No los autorizo": De la Espriella ordenó reversar salarios de funcionarios de Fondo Milagro

El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó a los salarios de los funcionarios del Fondo Milagro, que se conocieron en las últimas horas. "Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro no se compadecen con mi directiva de austeridad", señaló el presidente, que además afirmó que no autoriza los honorarios que estarían cobrando los funcionarios encargados de la instancia que manejará los recursos de la reconstrucción en las regiones afectadas tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

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En esa misma línea, calificó los salarios como "decisiones inconsultas, carentes de sindéresis y contrarias a mis instrucciones" que estarían empañando una "misión tan grande y trascendental". El jefe de Estado no anunció ninguna medida inmediata por este caso, pero señaló que se conocerán "medidas correctivas" en las próximas horas. Sobre los funcionarios, advirtió que "están permanentemente en periodo de prueba" pues ninguno tiene "patente de corso ni cargos asegurados".

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¡EN EL GOBIERNO DE LA PATRIA MILAGRO LA AUSTERIDAD Y LA COHERENCIA NO SE NEGOCIAN!



Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro NO se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡NO LOS AUTORIZO! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato.



El Fondo Milagro ha… pic.twitter.com/dkfz3zZp5E — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 13, 2026

La respuesta del presidente De la Espriella llega por las recientes publicaciones de la nómina del Fondo Milagro, difundida en las últimas horas por la oposición a la administración. En las imágenes difundidas, resultado de un derecho de petición, se advierte que el gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe Tamayo, tendría un salario de COP 39 millones, mientras que coordinadores del Fondo tendrían salarios de COP 36 millones. Según la información revelada por la senadora Kamelia Zuluaga (Pacto Histórico), la nómina llegaría a los COP 765 millones.

El presidente de Centro Democrático, Gabriel Vallejo, se pronunció por los salarios. "La racionalidad de los salarios y la austeridad del Fondo Milagro debe ser un principio innegociable. Las víctimas del terremoto y sus familias y los ciudadanos del Eje Cafetero, Valle del Cauca y el Chocó se lo merecen", advirtió uno de los líderes del uribismo.

Esta información sobre los salarios del Fondo Milagro, responsable de la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto, fue difundida por Caracol Radio @UltimaHoraCR el día de hoy.



Le pido respetuosamente al gobierno nacional revisarla.



La racionalidad de los… pic.twitter.com/QQQ72Y7tWg — Gabriel Vallejo Chujfi (@GabrielJVallejo) November 13, 2026

Del otro lado del espectro político, el excandidato presidencial y senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) criticó el pronunciamiento de De la Espriella. Cepeda señaló que al anuncio "habría que agregar la frase: ‘Cuando seamos sorprendidos en flagrancia delinquiendo'". Otros sectores de la oposición, como la senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), criticaron el salario del gerente Uribe Tamayo en relación con su preparación académica. "Quién fuera gerente del Fondo Milagro para que, siendo bachiller, le paguen más de $39 millones", afirmó la congresista opositora.

A esta declaración altisonante de De la Espriella sobre el “Fondo Milagro”, habría que agregar la frase: “Cuando seamos sorprendidos en flagrancia delinquiendo”:



“¡EN EL GOBIERNO DE LA PATRIA MILAGRO LA AUSTERIDAD Y LA COHERENCIA NO SE NEGOCIAN!”.



Hipócrita y desvergonzado. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) November 13, 2026

Las críticas contra los funcionarios del Fondo Milagro llegan un día después de que el Uribe Tamayo volviera a ausentarse de una citación del Congreso para explicar los avances en la atención a los damnificados por el terremoto del Chocó. Es la segunda ocasión en la que el gerente del Fondo no asiste a una citación en el Capitolio, en este último episodio advirtió que debía acompañar una agenda del presidente de la República en Roldanillo, Valle del Cauca, para la entrega de beneficios de vivienda.

Entre las respuestas que entregó al Congreso, Uribe Tamayo informó que el Consejo Directivo aprobó un presupuesto máximo de COP 624.656 millones para el Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias. Los recursos provienen de un empréstito del Banco Mundial por USD 200 millones, incorporado al Presupuesto General de la Nación.

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