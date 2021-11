‘No pondremos vetos, pero aún no definimos alianzas’: Dilian F. Toro sobre Zuluaga

El denominado Equipo por Colombia está conformado por figuras como Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa, Álex Char, Juan Carlos Echeverry o David Barguil.

Tras la reunión que sostuvieron en la noche de este lunes los miembros del denominado Equipo por Colombia –una alianza de figuras políticas con miras a las elecciones de 2022–, una de sus representantes, la exgobernadora Dilian Francisca Toro, se refirió este martes a una eventual alianza con Óscar Iván Zuluaga, candidato único del Centro Democrático.

“En general, se ha dicho que no vamos a poner vetos, pero todavía no hemos definido con quiénes y cómo vamos a hacer esas alianzas”, explicó a Blu Radio la también presidenta del Partido de la U, que hace parte de la coalición de la mano de figuras como Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa, Álex Char, Juan Carlos Echeverry o David Barguil (candidato único del Partido Conservador).

Lo anterior, ante los rumores de que el Equipo por Colombia supuestamente habría vetado a María Fernanda Cabal (otra de las aspirantes del Centro Democrático) y veía en Zuluaga un factor más moderado para sentarse a dialogar.

De acuerdo con Toro, la prioridad en este momento es fortalecer la coalición y comenzar una serie de recorridos por las “regiones más olvidadas” del país, comenzando por Buenaventura, que visitarán el próximo 15 de diciembre.

“Hay personas del partido Verde, Liberal, y algunos movimientos independientes (pidiendo pista en la coalición). Estamos pensando en fortalecernos para luego pensar en las alianzas. Como partido pasamos de la derecha al centro, porque el centro es un movimiento dinámico. Queremos escuchar a la gente y dialogar con las comunidades para construir soluciones a las problemáticas”, agregó.

La dirigente defendió que el Equipo por Colombia puede ofrecer experiencia y resultados, por lo que trabajarán por mejorar la calidad de vida, fortalecer la democracia y transformar las instituciones.

Por otro lado, frente a una eventual candidatura suya a nombre de la U, Toro sostuvo que lo único definido es que tendrán aspirante propio y, en su caso personal, aún no ha decidido si se lanza o no a la Presidencia. “El Partido de La U irá con candidato a la consulta. Por mandato de la Asamblea, lo que queríamos era lograr hacer una coalición que realmente estuviera conectada con la gente, con las necesidades de la gente. En eso estamos. Yo no he decidido, y más que egos, quieto trabajar por el país”.

Dilian Francisca Toro, que también dijo que no ha pensado en ser fórmula vicepresidencial, admitió que también ha sostenido reuniones con el expresidente César Gaviria, cabeza del Partido Liberal, y defendió que en la coalición tienen vocación de poder: “Nosotros sí hemos tocado el barro, sabemos qué es la pobreza. El presidente va a salir de esta coalición”.