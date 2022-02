‘No se robaron el testimonio’: comisionado Valencia sobre audio de “Otoniel”

"Otoniel" ante la JEP reveló que él se entregó a las autoridades, situación que niega la Policía. / JEP

Muchos interrogantes dejaron el robo de las grabadoras usadas en las diligencias de escucha de la Comisión de la Verdad con Dario Antonio Úsuga, más conocido como “Otoniel”, máximo líder del Clan del Golfo capturado el año pasado. ¿Por qué los aparatos estaban en la casa de un funcionario de la investigación? ¿El material de audio también fue robado? ¿Qué ha dicho, hasta ahora, “Otoniel” a la Comisión? ¿Quién tiene interés de robar el testimonio de él?

Para contexto: Robaron grabadoras con material de entrevista a “Otoniel”: Comisión de la Verdad.

El comisionado Alejandro Valencia, encargado del proceso de conversación con el líder del Clan del Golfo, explicó en Blu Radio que lo robado solo fue lo material, no el audio de “Otoniel”. “Se robaron dos grabadoras, creyendo que ahí estaba el testimonio”, dijo Valencia en Blu Radio.

Según explicó el comisionado, una vez se termina una visita donde Úsuga, se salvaguarda el testimonio y se elimina del aparato. Así mismo, aclaró que las grabadoras hurtadas eran propiedad de la Comisión y que estaban en la casa del funcionario porque tenía otros compromisos que atender con ellas.

“El sábado el funcionario tenía otra actividad y por eso tenía el aparato en su vivienda”, agregó Valencia en Blu, despejando las dudas de por qué los objetos no estaban en las oficinas de la entidad. Igualmente, reiteró que, más que proteger las grabadoras, “la seguridad es más de la información”.

Hasta ahora, la Comisión de la Verdad no señala posibles responsables, pero sí sostienen que el hurto estaba planeado. “Iban por la información. Se trató de un robo de profesionales”, dijo a la emisora, basándose en que no se robó nada más dentro del apartamento del funcionario.

Desde la semana pasada, la Comisión de la Verdad inició entrevistas con “Otoniel”, para conocer su versión de la verdad como actor del conflicto armado. “Estamos haciendo una entrevista de historia. Son 35 años en el conflicto armado. Ha hecho parte de varios grupos armados. La entrevista es lenta porque hablamos de mucho tiempo”, comentó Valencia en Blu.

Eso sí, señaló que el trabajo se ha venido adelantando con dificultades. “De manera repetida, hemos insistido que las entrevistas deben hacerse en mejores condiciones de confidencialidad, por eso no hemos hablado de unos temas. El sitio está lleno de cámaras, él no se siente tranquilo y dice que debe haber micrófonos”, complementa el comisionado.

Además de esto, Valencia recuerda que el jueves de la semana pasada, la sesión de escucha se interrumpió por supuestos riesgos de fuga de “Otoniel”. Pese a las dificultades, la tarea continúa y esta mañana seguirán trabajando en la entrevista con el líder del Clan del Golfo.

Más: Defensa de “Otoniel” denuncia que Policía habría trabado audiencia de verdad

“Las entrevistas que nos da es solo para la Comisión. Es un relato que, por momento, no deben conocer las autoridades competentes, porque como entidad tenemos el derecho de excepción del deber de denuncia. Uno sabe que hay intereses en que esta persona no hable y no aporte la verdad, pues son muchos sectores comprometidos en el conflicto”, concluyó Valencia ante los micrófonos de Blu Radio.

Por ahora, “Otoniel” sigue recluido en un lugar con la máxima seguridad, a la espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva las dos solicitudes de extradición a Estados Unidos. Mientras tanto, la embajada de ese país en Colombia le manifestó su apoyo a la Comisión de la Verdad y a su trabajo, luego de conocido del incidente. “Condenamos los crímenes denunciados contra sus investigadores y esperamos que los responsables enfrenten la justicia”, se lee en un trino.