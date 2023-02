“No somos la fuerza de Duque o de Petro”, Jorge Robledo sobre su nuevo partido

Jorge Enrique Robledo habló sobre Dignidad y Compromiso, el partido que nace de la unión de su colectividad y el movimiento de Sergio Fajardo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Cuál es el balance de la jornada de este sábado?

Un gran éxito. Nació un nuevo partido en la política nacional, que fue el producto de fusionar en una sola fuerza Compromiso Ciudadano -el movimiento de Sergio Fajardo- y Dignidad -nuestro partido-. Tuvimos más de 500 delegados de más de 20 departamentos de Colombia y muchísimos municipios. Aprobamos el nuevo nombre del partido, el nuevo comité ejecutivo nacional, los nuevos presidentes, el programa y los estatutos. Ha aparecido la tercera fuerza que tanta falta ha hecho. Esta no es la fuerza del continuismo que ha representado Iván Duque y Álvaro Uribe y tampoco es la fuerza de Gustavo Petro, que está demostrando que es incapaz de generar los cambios que necesita Colombia. Una tercer fuerza ha aparecido con un proyecto unitario, porque aquí estamos esperando que mucha gente llegue al partido o nos unamos a través de coaliciones.

¿Cómo fue ese proceso de unir su partido con el movimiento de Sergio Fajardo?

Nosotros hemos tenido una relación con Compromiso Ciudadano y Sergio Fajardo ya desde hace cuatro años. Hemos estado en el proyecto de la Coalición Centro Esperanza y llevamos varios meses conversando: intercambiando puntos de vista, detallando cosas y hablando del programa. Nosotros tomamos en unirnos en una sola fuerza para mostrarle al país una opción de cambio, una tercera fuerza.

¿Cuando habla de la tercera fuerza no recuerda a la tercera vía que predicaba Juan Manuel Santos?

Ese nombre no tiene nada que ver con don Santos, pero sí tiene que ver en que el país que entrega Iván Duque es un país destrozado y lo recibe Gustavo Petro, y queda claro que no es la fuerza que necesita el cambio de Colombia. La tercera fuerza a la que nos referimos es que ellos son dos fuerzas que no suplen las necesidades de Colombia.

¿Han tenido una conversación para posibles alianzas con Nuevo Liberalismo o esos partidos que estuvieron en la Coalición Centro Esperanza?

Dignidad y Compromiso ya es una tercera fuerza, pero sabemos que hay otros sectores con los que podemos coincidir. Aquí se viene un proceso de consolidarnos como partido y otro es hacer acuerdos con otros sectores que se inspiren como alternativa al continuismo de Duque o lo que representa Gustavo Petro.

¿Cómo es la estrategia para las próximas elecciones?

Vamos a presentar un programa de cambio, de lo que necesita el país. En este proyecto, que lo formulamos con Sergio Fajardo, establecemos cero tolerancia con la corrupción y con la violencia. No tendremos que ver con eso. También hablamos de educación universal y gratuita. De igual manera establecemos un rechazo a cualquier tipo de violencia o discriminación en contra de las mujeres, indígenas, afro y otros sectores maltratados en el país. Planteamos una defensa de la producción agropecuaria e industrial. Si no hay producción, no hay empleo. En relaciones internacionales planteamos que debemos relacionarnos con todos, pero no como vasallos. A partir de este plan decimos que bienvenido cualquiera que quiera estar con nosotros. Queremos unir a Colombia y queremos sacar al país de esa pelea de perros y gatos estéril.

¿Alguna estrategia pensada para octubre propiamente?

Sí, vamos a llevar candidaturas a los concejos, alcaldías, gobernaciones y más. También vamos a ir en coalición con los que se vean en nuestra misma línea. Hay algo que aclarar y es que Sergio ni yo vamos a ser candidatos. Nos vamos a echar el maletín de la política y vamos a ir de sitio en sitio respaldando candidaturas. Esa es nuestra lucha por Colombia. No seremos candidatos y aún así vamos a poner todo el peso de nuestra capacidad de trabajo para promover candidaturas.

¿Ve viable hacer alianzas con el Pacto Histórico en algunas zonas?

No, no lo vemos posible porque son parte de los dos proyectos que no cambian a Colombia. Nosotros nos movemos sobre principios y ellos son nuestros competidores. Nosotros no tenemos que diferenciarnos y hacer política en serio. Esto no puede ser un ejercicio de avivatos y oportunistas sino de convicciones. Nosotros tenemos unas convicciones a los otras dos fuerzas y por eso tenemos que competir. Debe ser una competencia sin maltratos o violencia.

Usted dice que se van a echar la maleta al hombro Fajardo y usted, ¿eso no puede terminar costando a sus candidatos ante la mala imagen acumulada?

No, lo que pasó en las elecciones pasadas ya pasó. Ahora viene un nuevo modelo y ahí va a quedar claro que los que plantearon soluciones en las elecciones pasadas no están cumpliendo. Lo que veo por todas partes es un gran número de arrepentidos de haber votado por Petro o Hernández. Están arrepentidos y les damos la bienvenida, porque los que llegaron a segunda vuelta demostraron que no pueden hacer los cambios que necesita Colombia.

Se ha dicho que la representante Jennifer Pedraza y otros de Dignidad se habrían distanciado de usted...

No, no hay problemas. Lo que pasa es que en Dignidad tenemos varios sectores y esos sectores se caracterizan por sus diferencias. Pero estamos todos unidos y llegamos a Dignidad y Compromiso. No hay ninguna contradicción que nos cambie de proyecto.

En el caso de Fajardo, había una fuerza importante en Medellín, ¿van a presentar una candidatura contra Quintero?

Estamos haciendo un trabajo excelente en Antioquia y eso es bien notorio. Nosotros somos fuertes en Antioquia. Recuerden que yo saco en Antioquia una votación del orden de 50.000 votos.

¿Hay algún plan de ustedes de volver a lanzarse a la presidenciales?

Por el momento no hemos hablado de presidenciales. El actual presidente solo lleva 6 meses y lo que estamos haciendo es un proyecto de largo aliento, para que dure décadas.