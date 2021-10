“No vamos a reconocerlo”: Duque cerró puertas a restaurar relaciones con Maduro

Sobre la iniciativa que adelanta el Senado, para crear dos comisiones es que promuevan el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales, el presidente Duque aclaró que las relaciones internacionales las maneja el Ejecutivo y no el Legislativo. Aseguró que, mientras sea presidente

El presidente Iván Duque se reunió este miércoles con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en el marco de su visita oficial a Colombia y Ecuador. El encuentro tuvo varios ejes: la lucha contra la pandemia, la implementación del Acuerdo de Paz, la transición energética y el apoyo de EE. UU. en esos temas. Sin embargo, la crisis migratoria, la situación de Venezuela y las relaciones con el vecino país también fueron problemáticas que tuvieron un amplio espacio durante el encuentro.

El mandatario colombiano se refirió a la iniciativa del Senado, que el martes aprobó por unanimidad una proposición de los congresistas Jorge Guevara y Yesid López, ambos de Alianza Verde, con el fin de buscar un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela y así restaurar las relaciones entre ambos países. La propuesta de los senadores verdes es crear dos comisiones, una en el Senado colombiano y otra en el Parlamento venezolano, que promuevan el restablecimiento de las relaciones bilaterales. Incluso desde el legislativo venezolano la proposición fue vista con buenos ojos por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien se mostro en “plena disposición” para dar proseguir el proceso.

No obstante, y aunque apenas es una propuesta, desde el Gobierno se cerró la puerta a esa idea. En el encuentro con Blinken, y hablando de tema Venezuela, el presidente Duque reiteró que no reconocerá el gobierno de Nicolás Maduro y que hacerlo sería “una claudicación en los valores que ha defendido históricamente nuestro país”.

“Una cosa en la que no nos podemos equivocar es en que lo que Colombia no va a hacer: reconocer una dictadura oprobiosa, corrupta, narcotraficante. Mientras yo sea el presidente de Colombia y en defensa de la carta democrática y los valores que hemos construido con muchos países, además soportados por una denuncia contra el dictador ante la Corte Penal Internacional, no vamos a reconocerlo”, expresó Duque en su declaración junto a Blinken.

El presidente colombiano fue claro en señalar que las relaciones internacionales las maneja el Ejecutivo y no el Legislativo y, reiteró que bajo su gobierno no habrá ningún tipo de acercamientos con el Gobierno de Maduro. Duque también recordó que si bien fue el propio Maduro quien rompió las relaciones bilaterales en febrero de 2019, los vínculos entre ambos países ya pendían de un hilo desde el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, quien en su momento anunció que no reconocería su triunfo en las elecciones de 2018.

“Es importante tener en cuenta que cuando empezó nuestro Gobierno llevábamos dos años o casi dos años sin embajador en Caracas y también el Gobierno que me antecedió había declarado públicamente que no reconocería los resultados de las elecciones fraudulentas con las cuales el dictador pensaba perpetuarse en el poder”, dijo Duque, quien aseveró que el gobierno que reconoce en Venezuela es el interino que lidera el opositor Juan Guaidó y destacó que Estados Unidos y otros 50 países hacen lo propio.

Por otro lado, la visita de Blinken tuvo como propósito la instalación de la Conferencia Ministerial sobre Migración en Bogotá. Allí, Duque propuso realizar un censo para saber cuántos migrantes hay en los países americanos pues dijo que es clave contar con la información necesaria para generar políticas públicas precisas. Además instó a los organismos internacionales a hacer una “intervención estructural de Haití” que genere “esperanzas e ingresos”.

Y en referencia a Venezuela, Duque fue enfático en señalar que a pesar de las diferencias con el gobierno de Venezuela, a Colombia no le ha faltado solidaridad con los ciudadanos venezolanos. De acuerdo con cifras que expuso el presidente, Colombia ha recibido a más de 1,8 millones de venezolanos que han huido de la crisis en su país y en este momento son el 4 % de la población del país.