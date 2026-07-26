De la Espriella anunció cierre de embajadas y dijo que no despachará desde Casa de Nariño

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, hizo anuncios en materia diplomática. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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En medio de una transmisión en sus redes sociales, Abelardo de la Espriella anunció que no trabajará desde la Casa de Nariño, ratificó que tendrá sedes alternas en Barranquilla, Medellín y Cali, y que, mientras esté en Bogotá, no despachará desde el palacio presidencial. Eso sí, dijo que nombrará un gerente para la capital. Además, hizo anuncios en materia de seguridad y relaciones exteriores.

Así mismo, se refirió a su posesión presidencial y dijo que la caída de ceniza del volcán Puracé en el aeropuerto de Popayán impide llevar la ceremonia a la capital del Cauca. A renglón seguido aseguró que la ciudad elegida será Cali y que aún quiere hacer un homenaje a la fuerza pública. “El primer consejo de seguridad de mi gobierno será en la base Marco Fidel Suárez, una base que es símbolo de la resistencia de nuestros héroes”, explicó.

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En cuanto al servicio diplomático, informó el cierre de embajadas, consulados y la fusión de varias misiones en el exterior. “Colombia necesita una diplomacia que sea moderna, eficiente y al servicio de los intereses nacionales, no de la politiquería y de la burocracia. Nosotros no podemos mantener una estructura tan costosa que no produce resultados concretos para el país”, enfatizó.

Así las cosas, dijo que una vez llegue al poder cerrará las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica. A esto se suma que suspenderá la apertura de la embajada de Colombia en Palestina.

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La medida incluye la fusión de las embajadas ante Francia y la Unesco y las de Italia y la FAO. Según explicó, esto no implica romper relaciones diplomáticas con ninguno de los países mencionados, con excepción de Cuba y Nicaragua.

Eso sí, la estrategia incluye la reapertura de dos sedes diplomáticas en el exterior: Israel y Nigeria. “Además, durante los primeros 100 días de gobierno, realizaré una auditoría técnica de otras representaciones diplomáticas. Esto no para aquí. (...) Esta decisión le va a ahorrar al erario miles de millones de pesos al año. Plata que necesitamos. Cada peso que ahorremos en burocracia será un peso que podremos invertir en seguridad, salud, educación, infraestructura y, sobre todo, oportunidades para los más pobres”, agregó.

Finalmente, anunció la creación de un “comité de sabios ad honorem”, que tendrá como primer integrante al empresario Arturo Calle. En este punto habló de una apuesta que bautizó la “ruta milagro” para fortalecer los proyectos de varios emprendedores. Se espera que esta semana continúe con los empalmes regionales y termine de conformar su gabinete.

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