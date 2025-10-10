Petro y “Fico” vuelven a chocar con fuerza por desmanes en las marchas de Medellín

El presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, volvieron a chocar por las marchas que se realizan en la capital antioqueña. Foto: Archivo Particular

Las tensas relaciones que hay entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Alcaldía de Medellín, liderada por Federico “Fico” Gutiérrez, escaló en la noche de este viernes por cuenta de las marchas que impulsa el Ejecutivo y que en esa capital han derivado en desmanes.

En efecto, mientras el presidente Petro dijo que es necesario investigar a la institucionalidad de la capital antioqueña por los episodios de violencia, el alcalde Gutiérrez aseguró que fueron encapuchados los que iniciaron los ataques y que la negativa del jefe de Estado para rechazarlos demuestra, según él, su interés de intervenir la ciudad.

“Petro, te tengo una noticia. Medellín no caerá en tus garras. Medellín seguirá resistiendo. Cada vez serán más ciudades las que se levanten ya cansadas de tus mentiras e insultos. Sacaremos a Colombia adelante desde las regiones. Nos podés seguir mandando todos los días violentos a las calles y nosotros seguiremos poniendo orden. Vos ofrecés desorden, yo ofrezco orden”, precisó el mandatario regional.

Y agregó: “Entre los dos existe una gran diferencia. Yo jamás he hecho parte de un grupo criminal como sí lo hiciste vos. Y desde allí violaban los derechos humanos. Yo jamás he violado ni violaré los derechos humanos de nadie, en su lugar, los garantizo”.

Lo que llevó a esta dura respuesta fueron una serie de mensajes en redes del presidente Petro, quien insistió en que habría posibles agresiones iniciadas desde funcionarios públicos hacia marchantes que en todo caso atacaron propiedad privada.

Incluso, según el jefe de Estado, deben iniciarse investigaciones penales para establecer lo que sucedió y castigar a quienes señaló de responsables.

“La misión internacional y la veeduría de derechos humanos irá a Medellín y verificaremos los hechos. Su lenguaje grosero con la Presidencia no me importa. En Medellín se aplica la ley y la Constitución. No mandamos a hacer marchas a menos que sean para dialogar con la Presidencia. El derecho a reunión se respeta, y si hay una parapolicía rompiendo violentamente ese derecho, se investigará penalmente”, enfatizó Petro.

En todo caso, detrás de este cruce de mensajes hay un interés político de ambos bandos, porque son ideológicamente opuestos y tienen la mira puesta en las elecciones de 2026.

