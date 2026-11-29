La Red Comunitaria de Turismo, Paz y Reconciliación (Red Tupar) es un conjunto de organizaciones comunitarias que, desde cinco departamentos de Colombia, reúne y coordina 14 propuestas de turismo de memoria histórica y construcción de paz. Desde el Guaviare hasta Cartagena, los proyectos recogen a firmantes del Acuerdo de Paz, comunidades campesinas, urbanas y étnicas que se proponen que sus experiencias y sus formas de narrar el territorio sean un vehículo no solamente para mejorar sus condiciones de vida, sino para seguir edificando la…

La Red Comunitaria de Turismo, Paz y Reconciliación (Red Tupar) es un conjunto de organizaciones comunitarias que, desde cinco departamentos de Colombia, reúne y coordina 14 propuestas de turismo de memoria histórica y construcción de paz. Desde el Guaviare hasta Cartagena, los proyectos recogen a firmantes del Acuerdo de Paz, comunidades campesinas, urbanas y étnicas que se proponen que sus experiencias y sus formas de narrar el territorio sean un vehículo no solamente para mejorar sus condiciones de vida, sino para seguir edificando la reconciliación en el país.

El Espectador conversó en Agua Bonita (La Montañita, Caquetá) con Yenninfer Martínez, presidenta de la Red Tupar y lideresa campesina con más de 20 años de experiencia en incidencia en procesos de paz. También dialogó con Diego Valencia y Ximena Narváez, líderes de Turipaz y firmantes del acuerdo de 2016 que coordinan múltiples procesos comunitarios en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Héctor Ramírez.

Los líderes regionales hablaron de la importancia que tienen esos proyectos para cambiar las narrativas sobre su compromiso con lo firmado en La Habana, de las dificultades de hacer turismo comunitario, del apoyo que les han brindado organizaciones como Travolution (aliado nacional de turismo comunitario en Colombia), Tui Care y V-Social (como financiadores internacionales) y de la importancia que ha tenido la construcción de espacios comunitarios que no solamente incluyan firmantes, sino también habitantes de las regiones a las que llegaron después de dejar las armas.

¿Por qué y cómo se creó la Red Tupar?

Yenninfer Martínez (YM): La construcción de este proceso viene desde los Acuerdos de Paz, pero legalmente nos constituimos como Red de Turismo, Paz y Reconciliación ante Cámara de Comercio en 2023. La forma de organizarnos fue esta porque pensamos que la reincorporación no se podía hacer con firmantes del Acuerdo de Paz por un lado y nosotros por otro. ¿Cómo vamos a contar el tema de la reconciliación si los dejamos solos? Ese fue uno de los principios del por qué nos unimos e hicimos esa juntanza. Y especialmente que estamos en departamentos bien distantes: Caquetá, Meta Guaviare, Cundinamarca, Bogotá y Bolívar, Sin embargo, vimos la necesidad de cómo trabajar esa línea de que lo que soñamos sigue siendo posible.

El último paso que hicimos fue la creación de nuestra marca comercial llamada Huellas. Nació porque cada uno desde nuestras formas organizativas y nuestras propuestas de turismo tenemos historias por contar. Bolívar tiene su historia, Meta tiene su historia, Caquetá tiene su huella y así podemos contar nuestras experiencias sin dejar de ser uno.

¿Por qué apostarle al turismo comunitario desde las regiones?

Ximena Narváez (XN): Nosotros decidimos apostarle al turismo comunitario porque pensamos que lo que significó el Acuerdo de Paz para nosotros debía llegar a más personas, especialmente a quienes no creían que nosotros éramos personas, esa era la visión de muchos: desconocer quienes éramos como personas, más allá de que estuviéramos en el conflicto armado.

También pensamos que debíamos buscar otras formas de llegar a las personas, por eso el turismo. Podemos hacer charlas, conversaciones y discusiones cuando estemos haciendo un recorrido, mientras estemos haciendo senderismo. Decidimos hacer pedagogía y aprovechar nuestros saberes para seguir hablando de paz, seguir hablando de los Acuerdos y de nuestros compromisos con lo que firmamos. Ahora lo podíamos hacer con las comunidades, porque sin ellos no iba a durar nuestros esfuerzos.

Diego Valencia (DV): Aquí la visión de hacer turismo inicia desde que estábamos arriba en las carpas, en lo que se llamó las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, porque empiezan a llegar amigos, familia, investigadores, academia. Llegó un montón de gente y vimos que esto puede ser una fuente para generar economía en la región. Hay que tener en cuenta que desde el Estado sí nos entregaron recursos para nosotros y para nuestros proyectos productivos, pero teníamos que ver cómo proyectarnos para crecer, para sostener a nuestras familias y salir adelante después de dejar todas las economías de guerra y las ayudas del Estado, porque desde ese momento habían incumplimientos.

También se trataba de poder tener discusiones honestas, poder construir con la comunidad respetando todos los puntos de vista. Nos comprometimos a que nuestra única arma serían los argumentos y la palabra. Desde el inicio apostamos por construir una economía circular, poder ir tejiendo con las comunidades estos procesos y que los beneficios también sean para todos.

Paisaje natural del Río Pato (Caquetá) durante uno de los recorridos del proyecto Caguán Expeditions, parte de la Red Tupar. Foto: Julián Merchán

¿Cómo se coordinan? ¿Quiénes los apoyan?

YM: Empezamos desde la cultura campesina y la cultura de las organizaciones de base. Nosotros entendemos, desde siempre, que nos toca unir nuestros procesos. Iniciamos desde nuestras organizaciones en las regiones, pero nos dimos cuenta que teníamos que organizarnos para poder tener una incidencia nacional. La Casa de la Paz “La Trocha” en Bogotá es un punto muy clave para nosotros, ya que allí ellos tienen su espacio donde ofrecen y nos dan la facilidad de que podamos llevar nuestros productos que transformamos en los territorios.

Uno de los grandes problemas es el tema de la comercialización en los territorios. Allí se nos da la oportunidad al menos de llevar por muestras productos como la mermelada, los vinos, los rones…Suele pasar mucho que, como llega tanto turista, nos terminan contactando directamente a las regiones y a las personas que están trabajando ese producto. Ese esfuerzo también lo usamos para atraer turistas a los múltiples proyectos en los distintos departamentos.

Tenemos reuniones en las que desde la Red vamos analizando cuáles son los problemas, las necesidad y las oportunidad que tiene cada proyecto, para luego coordinar ayudas desde otros sectores de la organización. Travolution, que es una red internacional de turismo comunitario, nos ha apoyado desde el principio, incluso antes de que fuéramos la Red Tupar. Ellos creyeron en nosotros al punto de que ahora no solamente somos una red, sino que tenemos nuestra marca comercial Huellas que ellos nos ayudaron a constituir para avanzar en nuestros procesos de comercialización. También han sido claves V-Social y la fundación Tui Care, quienes han puesto su esfuerzo económico y de equipos humanos en este tipo de proyectos desde hace dos años.

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¿Cómo ha sido el proceso de integrar firmantes, comunidades étnicas, campesinas y pobladores?

YM: Es que de eso se trata el Acuerdo y eso es lo que está escrito. Llevamos mucho tiempo, casi que desde siempre, solo reuniéndonos en nuestros grupos particulares. Se dio la oportunidad de ver las comunidades en un Acuerdo de Paz, eso también es el momento de poder contar cómo lo estamos haciendo aunque el gobierno hoy en día diga que el Acuerdo no funcionó. No nos sentimos cobijados cuando él (Abelardo de la Espriella) dice que el Acuerdo fue un fracaso. Habla para él y su grupo del gobierno, pero para nosotros no. Nosotros vamos a seguir fortaleciendo nuestras formas de organización de asambleas y de junta donde estamos reunidos todos. Nuestra idea es demostrar y replicar lo contrario a lo que él dice, acá podemos decir que el Acuerdo sí nos funciona.

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DV: Nosotros tratamos que las personas que quieran trabajar en esto, que muestren que les interesa y que están comprometidas se puedan asociar a Turipaz, estén acá en Agua Bonita o estén en alguna finca cercana. Involucramos a todos los sectores, porque el turismo es una excusa para poder hacer ejercicios de memoria, de encuentros, de discusión, de reflexión, de reconocimiento entre todos.

Va en doble vía porque también los beneficios que pueda dejar este proyecto van para la misma comunidad. Los firmantes somos apenas 170 o 180 de las casi 500 personas que hay en Agua Bonita. Ese aporte comunitario siempre va hacia el mejoramiento de la vereda y de las zonas aledañas, en lo que tiene que ver con las carreteras, pero también, por ejemplo, en el comité de deporte o en las actividades navideñas que están pasando en estos días. En algunas actividades grandes hemos llevado turistas incluso a hospedarnos en fincas aledañas, les compramos parte de los productos a nuestros vecinos lo que no producimos aquí.

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Mural en vivienda de Agua Bonita, vereda de La Montañita, Caquetá, realizado durante uno de los festivales de muralismo y memoria "Agua Bonita se pinta de colores".

¿Cómo es hacer turismo de memoria histórica en relación con una posible revictimización?

XN: Eso es algo que queremos evitar a toda costa, pero también queremos desarmar este mito que puede tener una parte de la sociedad de que todos éramos unos monstruos. No queremos convencer a nadie, y reconocemos los hechos y los dolores que ocurrieron en la guerra, pero esperamos que la gente pueda venir acá y se pueda llevar una posición diferente, o por lo menos quiera indagar más en estos temas desde una posición distinta.

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DV: Es precisamente a esa gente, que es escéptica del Acuerdo, a la que queremos poder llegar en algún momento. Que vengan, que conozcan nuestro proyecto y ojalá sean personas que dicen “les dieron de todo” o que “hacemos apología a la guerra”. Nosotros no hacemos eso, lo que sí es que vivimos la guerra y la historia no se puede borrar. Tenemos que marcar un hito de que hasta aquí llegó el uso de las armas y de ahora en adelante la única arma es la palabra. Podemos decir con toda sinceridad que la guerra es lo más inhumano que puede existir, es lo más cruel dentro de las sociedades y los invitamos a que de esta forma podamos construir paz entre todos.

¿Qué le espera a la Red y a las comunidades en los próximos 10 años?

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YM: Hay que decir que noticias como las del atentado de Villavicencio, en pleno aniversario de la firma lo dejan a uno muy triste porque somos más los que queremos la paz, somos más los que queremos seguir soñando, somos más los que queremos ver un país libre y esto nos desesperanza bastante. Pero hoy desde acá en el Caquetá es muy importante para nosotros mostrar que en los últimos 10 años hubo cambios positivos en nuestro país. Que hace tres meses empezó a haber un cambio desfavorable, pues sí nos llena a veces de sentimientos encontrados, pero que aún anhelamos esa paz donde podamos volver a sonreír, a compartir en familia, que no sintamos miedo de ir de un lugar a otro.

Esperamos que haya una voluntad de paz, pero más allá de una voluntad política, creería que es una voluntad como persona, más que en el gobierno, desde lo nacional, gubernamental, municipal. Ya no creo en la tal voluntad política general, sino hoy en día creo más bien en la voluntad como persona, nuestra cotidianidad construye paz y espero seguir así.

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