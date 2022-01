Juan Manuel Galán es hizo de uno de los fundadores del Nuevo Liberalismo, el inmolado Luis Carlos Galán. Foto: Nuevo Liberalismo

Este sábado en Riosucio, Chocó, el Nuevo Liberalismo presentó de manera oficial a Juan Manuel Galán como su candidato único a la Presidencia, que deberá competir dentro de la consulta de la Coalición Centro Esperanza, de la que el partido hace parte.

“(Nuestro propósito) es construir país desde las periferias, en las zonas históricamente marcadas por la ausencia del Estado (…) No traemos soluciones, no traemos milagros, no traemos promesas, pero sí traemos voluntad de trabajar en equipo por una nueva manera de hacer política, por un nuevo país”, dijo Galán, quien aceptó la propuesta de la candidata al Senado por el partido Yolanda Perea, de hacer el evento en el municipio chocoano, de donde es oriunda, para marcar una pauta descentralista en la campaña de la colectividad.

Galán hizo una promesa. De no resultar electo presidente, no se presentaría más a próximas elecciones y se dedicaría a la academia y docencia. “No estamos pidiendo votos, queremos algo más ambicioso. Que hagan equipo con nosotros para tener un programa de gobierno desde los territorios”, les dijo el candidato presidencial a los habitantes de Riosucio.

Así mismo, este formalismo del aval también abre camino a la gira nacional del candidato y de la lista al Congreso del partido. Por ello, los aspirantes a Senado como la misma Perea, Mábel Lara, cabeza de lista, Carlos Fernando Galán, Carlos Negret y Sandra Borda, lo acompañaron en este evento.

“La gira del Nuevo Liberalismo que arranca hoy precisamente en Chocó es una declaración explícita del partido: no al bogocentrismo, porque el centro es la periferia. Con esta gira, que seguirá por el país en los próximos días, el Nuevo Liberalismo reitera que su mandato no responderá a los poderosos del país sino a los colombianos a lo largo y ancho del territorio nacional”, dice la colectividad en un comunicado.

Frente a este episodio, el senador Rodrigo Lara, quien también buscaba el aval del partido para la Presidencia y que decidió no continuar en la disputa por este, al considerar que no había garantías, opinó que “el aval que se otorgó así mismo Juan Manuel Galán en el Nuevo Liberalismo es así mismo un yo con yo. Juan Manuel avalando a Juan Manuel. Me parece que el partido da un muy mal ejemplo porque es un partido que está recibiendo en este momento $3.000 millones de los colombianos, sin haber dado garantías para la competencia democrática, es decir, que cualquier colombiano que quisiera ser candidato pudiera hacerlo en condiciones de igualdad. Lo que ocurrió fue la negación total de ese principio”.