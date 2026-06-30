Empalme con Petro, nombramiento de ministros y nuevas alianzas: así se movió De la Espriella

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, encabezó la instalación del proceso de empalme y nombró al segundo ministro de su gabinete. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, sigue allanando su camino para la llegada a la Presidencial el próximo 7 de agosto. El abogado de 47 años que salió vencedor en las elecciones del 21 de junio ya tiene listos puntos claves para lo que será su posesión dentro de algo más de un mes y poco a poco sigue dando pasos para recibir las llaves de la Casa de Nariño.

Con varios movimientos marcó su jornada de este martes y que serán determinantes para los próximas semanas. En primera instancia, De la Espriella encabezó la instalación del equipo de empalme que liderará su vicepresidente, José Manuel Restrepo, en el que han sido partícipes más de 1.200 personas y que tendrá su primer encuentro oficial con el gobierno Petro el próximo jueves.

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El evento se desarrolló en la Universidad Sergio Arboleda en el que Restrepo aseguró que llevan ocho meses preparando el programa “Arca de Noé” para “poder tener un empalme completo anticorrupción”, con un “grupo élite anticorrupción”. Es clave señalar que desde Defensores de la Patria se habló de realizar una auditoría forense para analizar a fondo cuál es el Estado que recibirán en menos de seis semanas.

“Hemos construido una línea base en cada uno de los 22 sectores de la economía. Hoy se conforman las mesas de 22 sectores de la sociedad, que recogen toda la dinámica de nuestro país, en cada una de ellas existe un equipo coordinador y un grupo aproximado de cerca de 100 personas para los procesos de empalme en cada uno de esos 22 sectores”, señaló Restrepo al término de esa cita en la que estuvieron varias figuras que suenan como posibles ministros.

Y es que al término de ese evento, y tras una serie de reuniones privadas, el presidente electo volvió a emitir un anuncio en torno a su gabinete. El nombre de Rodrigo Lara ya había sido oficializado como ministro del Interior. A este se le sumó Miguel Gómez Martínez, quien tomará las riendas del Ministerio de Hacienda, cartera hoy administrada por Germán Ávila Plazas.

De forma paralela el sonajero ministerial se siguió agitando. Otras figuras volvieron a tomar fuerza en la jornada como Iván Duque, a quien se le vinculó en la embajada de Colombia en Estados Unidos; Viviane Morales, Jaime Andrés Beltrán, Juliana Gutiérrez, entre otros. De ellos, hasta la fecha, ninguno es oficial.

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