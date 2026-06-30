Finalizó primera reunión de empalme de De la Espriella: así es la estrategia “Arca de Noé”

José Manuel Restrepo lideró el primer encuentro de empalme del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La reunión que agrupó al equipo de más de 1.300 personas que están detrás del proceso de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella, finalizó este martes en horas de la mañana. Se desarrolló en la Universidad Sergio Arboleda y contó con la participación del mismo mandatario electo y de su vicepresidente, José Manuel Restrepo.

Tanto el segundo al mando del gobierno entrante de Defensores de la Patria como Rodrigo Lara —quien fue designado como ministro del Interior, el único que ha sido nombrado— se refirieron al encuentro y enfatizaron en la preparación del proceso, que además tendrá una “auditoría forense” para ponerle la lupa a los informes del Ejecutivo saliente. De acuerdo con Restrepo, llevan ocho meses preparando el programa “Arca de Noé” para “poder tener un empalme completo anticorrupción”, con un “grupo élite anticorrupción”.

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“Hemos construido una línea base en cada uno de los 22 sectores de la economía. Hoy se conforman las mesas de 22 sectores de la sociedad, que recogen toda la dinámica de nuestro país, en cada una de ellas existe un equipo coordinador y un grupo aproximado de cerca de 100 personas para los procesos de empalme en cada uno de esos 22 sectores. Estos equipos serán no solamente los que tendrán a disposición la plataforma de inteligencia artificial y de tecnología con que contamos, donde tenemos información de cada uno de los sectores hasta en un 75 %, sino que también interactuarán con las condiciones que designe el gobierno actual para poder tener y acopiar más información”, señaló Restrepo.

Además, señaló que están construyendo “un banco de proyectos estratégicos”, con miras a que no sea un proceso habitual de empalme, sino que se pueda tener “el máximo de información posible” para tomar decisiones. Y, en esa línea, dijo que están recogiendo cerca de 500 técnicos y expertos de las regiones para aportar a cada uno de los sectores.

Incluso, se refirió a las declaraciones del senador Iván Cepeda (Pacto Histórico), quien hizo un llamado a la “desobediencia civil”. Dejó claro que el presidente electo es De la Espriella: “Hay que respetar la democracia”.

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Por su lado, Lara indicó que van a “detectar los focos de corrupción que puedan existir” y que, a partir de este martes, se da “inicio formal al proceso de empalme”, por lo que “ya vendrán los contactos con los responsables del gobierno saliente”. Además, se encargarán de llevar a cabo una agenda con las regiones, con un “empalme regional”.

En entrevista con El Espectador, el próximo ministro del Interior señaló que su diálogo con los partidos buscará construir mayorías y que ha observado que algunos sectores políticos lo han hecho de forma “unilateral y voluntaria”. Eso sí, precisó que las conversaciones serán “por encima de la mesa y en absoluta y total transparencia”.

“Lo que hemos observado por parte de algunos sectores políticos es una decisión unilateral y voluntaria hacia el apoyo de esas iniciativas del gobierno de Abelardo de la Espriella. Y eso pasa porque son sectores y fuerzas que entienden que, más allá de la figura del presidente De la Espriella y de su vicepresidente José Manuel, existe un gran proyecto de naturaleza popular. Es decir, una expresión clara, diáfana, directa y contundente por parte del pueblo colombiano”, le dijo a este diario.

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El director y senador electo de Salvación Nacional, Enrique Gómez, aseguró que han presentado 167 derechos de petición “amplios y extensos a todas las entidades del orden central” para hallar todos los indicios de corrupción en el actual gobierno. Incluso, informó que han hecho la solicitud formal para reunirse con todos los actuales jefes de cartera y las reuniones “tendrán que ser grabadas”.

En el encuentro estuvieron presentes la exministra Viviane Morales y la exalcaldesa de Barranquilla Elsa Noguera, quienes suenan como posibles integrantes del gabinete. También llegaron el exministro Wilson Ruiz, el abogado Iván Cancino, el excandidato vicepresidencial Leonardo Huerta y el grupo de influenciadores que lo apoyó en campaña.

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