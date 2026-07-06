“La ejecución no se dio por los cambios de ministros que hubo”: liquidador de Minigualdad

Alfredo Acosta Zapata fungió como ministro de Igualdad hasta el 20 de junio, pero ahora asumirá como el liquidador de esa cartera. Foto: Cortesía de Semana

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¿Cómo abordarán este proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad?

El presidente me escribió para que sea el agente liquidador de este ministerio, al que le hemos puesto los hígados en estos últimos tres meses que yo estuve. En últimas, si decido aceptar o si estoy ahí es por la gente. Hay que liquidar bienes, pero lo más importante allí son las personas frente a una situación única. Sí que es única en la historia porque no se ha liquidado nunca un ministerio. En esa medida estamos mirando, yo estoy mirando, cuáles son las ventajas y desventajas y analizando a ver cómo acompaño ese proceso desde mi capacidad.

Usted entra a hacer este proceso, que es muy técnico y que puede durar un año, en medio de una transición de mando. En el decreto dice que el presidente, que próximamente será Abelardo de la Espriella, es quien está encargado del nombramiento del agente liquidador. ¿Existen temores de que se pueda cambiar todo el proceso?

Claro, el señor presidente está facultado para cambiar el ente liquidador. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de responder a las personas. Si el señor presidente electo Abelardo de la Espriella decide continuar, porque es un proceso muy técnico, yo haré el plan para un año, pero como persona yo iré hasta el 7 de agosto y dejaré mi nombre allí. [De la Espriella] designará a otra persona o ratificará mi nombramiento. Este mes voy a tratar, simplemente, de instalar el mecanismo, de tal manera que no salgan afectadas las personas, los procesos y lo misional.

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¿Cuáles serán las prioridades de ese proceso?

Si entro a esto, más que a liquidar, yo lo he llamado “armonizar”, es como mi concepto para continuar. Hay muchas situaciones complejas de personas que pierden sus empleos, de procesos y de proyectos para las comunidades, de políticas públicas para mujeres, jóvenes y diversidades. Es una situación bastante única y pues yo estoy analizando, mirando para ver cómo se acompaña de la mejor manera y cómo se cierra, o yo diría, más que cerrar, cómo se armoniza para que las poblaciones sean menos afectadas. Esa es mi visión de este proceso de liquidación.

Hay un decreto que salió de liquidación. Nos tenemos que juntar a unas normas que ya hay de liquidación estatal. También estamos tratando de mirar, como es único, entonces mirar cómo lo hacemos de tal manera que afecte menos a la gente, a las poblaciones. En eso estoy yo, en eso estamos, y por eso es que nos toca montar un equipo para que eso sea liquidado de la mejor manera.

La preocupación de los trabajadores es latente, son cerca de 580 personas las que están en vilo. ¿Se ha podido reunir con los sindicatos y los trabajadores del Minigualdad?

No, no me he reunido con nadie. Yo estaba en mi resguardo, el presidente tampoco estaba y nos reuniremos ya a mirar. Nos toca hablar con las personas y con la gente. Hay unas responsabilidades laborales. Yo quiero hacerlo en armonía y sin imponer cosas. El presidente me escogió porque yo fui el último ministro allí y logré entender muchas cosas en este corto tiempo. Miré algunos procesos que quedaron como cortos, que toca cerrar bien. Yo creo que por eso me designó el señor presidente y lo que yo le dije a él por vía chat es que le agradecía.

Los procesos de liquidez son muy técnicos y muy administrativos, pero toca meterle lo humano. No se van a liquidar asientos e inmuebles, es un proceso con personas, entonces es mucho más delicado. La gente está preocupada, y entiendo, porque no han podido entregar sus responsabilidades y por eso no pueden buscar trabajo en otro lado. Lo primero que voy a tomar es lo de las personas: cómo liquidamos para que la gente pueda continuar su vida y cómo se da de tal manera que sean menos afectadas las personas que trabajaron en el Minigualdad.

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Lo que le entiendo es que tuvo una conversación con el presidente en la que le dijo que lo iba a designar como agente. ¿Qué órdenes le dio para este proceso?

El decreto de liquidación da unas órdenes explícitas de cómo se hacen los procesos de liquidación. Entonces, frente a eso yo espero, cuando me posicione, hacer todo un plan estratégico, un plan también de rapidez para responder a esas necesidades que tiene y poder, porque es un ministerio grande, empezar por las personas, un poco para dejar todo en orden.

Usted fue el último ministro a cargo de esta cartera, que estuvo atravesada por varias polémicas y denuncias de acoso laboral y sexual que reveló El Espectador. ¿Cuál es su respuesta frente a quienes dicen que todo esto incidió en el debate en el Congreso para “revivirlo”?

Nosotros avanzamos en un 95 % la discusión. Más que eso, fue una situación de tiempo en el Congreso. Sí ha habido situaciones de acoso en el Ministerio, eso no se puede negar, pero eso no implica que no hubiera voluntad de los senadores, sino que los tiempos en el Legislativo no nos dieron para dejar instalada una propuesta. Aprovecho aquí para agradecerle a los senadores que estuvieron hasta lo último. De pronto, el señor presidente radica de nuevo este proyecto, me parece muy importante porque creo que responde a muchas políticas públicas que no se han atendido en varias regiones. En mi posición yo siempre he rechazado todas las cuestiones de abuso y acoso y en eso fui muy explícito en mi tiempo como ministro.

¿Cree que hubo fallas en el trámite del nuevo Minigualdad?

Creo que al ministerio le faltó más estrategia para incidir en el Legislativo y que se dieran las cosas. Yo con dos meses de incidencia en el Ministerio logré pasar el 95 % [del articulado], se me quedó por casi un 5 %, que no alcancé a pasar. Pero yo creo que si lo hubiéramos cogido desde el comienzo, bien sustentado y bien analizado, yo creo que se entendería. Yo les explicaba a los señores senadores que esta era una política más de Estado que de Gobierno, independiente de quién quedara, pues era una política muy importante para atender a la gente que no se ha atendido.

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En esos términos yo me moví y creo que se lograron algunos resultados, pero no nos dieron los tiempos. Por eso yo diría frente a su pregunta, que sí hubo, uno no lo puede negar, hubo situaciones de acoso, pero ese no es el motivo por el cual se cae y se hunde el Ministerio. Además, ya había una orden de la Corte, ese no es el motivo por el cual se desaparece el ministerio, eso es como irresponsable.

Usted mismo reconoce que estuvo poco tiempo en el Minigualdad. ¿Cree que esos numerosos cambios en puestos directivos y en el mismo despacho ministerial incidieron en el trabajo de la cartera?

Creo que sí. Yo te voy a hablar desde mi punto de vista pedagógico: cuando uno coge un niño en etapas de preescolar, los profesores deben estar dedicados a ese niño y debe haber una continuidad para que el niño logre aprender a leer y escribir. Yo veía al ministerio así, como un niño de cuatro años, no como el ministerio de Hacienda o de Defensa. Este era un niño con el que tocaba ser muy estratégico en cuanto a quién lo lideraba. Si uno llegaba con una política y después otro, el niño quedaba loco. A mí me parece que eso le faltó, que hubiera un poco de continuidad con este ministerio que era joven, que se estaba comenzando a construir. Eso faltó, yo estoy de acuerdo.

Lo explico de esa manera, porque me parece que en la planeación y en la construcción de estos procesos que son nuevos, me parece que deben haber continuidad para que no haya estas situaciones. Si llega un ministro y otro cambia, después otro cambia y cambia, eso crea confusión. La ejecución no se dio por esos cambios de ministros que hubo. Yo, por lo menos, digo que si a mí me hubieran dado más tiempo, yo hubiera hecho muchas cosas más estratégicas para llegar a las comunidades y poder solucionar problemas que se debían solucionar desde el ministerio.

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