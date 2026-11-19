Operaciones con tropas de Estados Unidos en Colombia desató debate, ¿qué dice el Congreso?

El canciller Omar Bula aseguró que el gobierno de Abelardo de la Espriella presentará un permiso para que integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos operen en el país. Por su lado, el presidente ha dicho que la relación con la Casa Blanca de Donald Trump está más fuerte que nunca y esa posibilidad todavía se está analizando. En el Legislativo la cancha está dividida y la discusión se agitó por cuenta del anuncio.