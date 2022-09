Opinión: ¿Quién le teme a Trump?

Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos entre 2017 y 2021. Foto: EFE - DAVID MAXWELL

¿Esta en peligro la democracia? Llama la atención la naturalidad con que se trata el tema en Estados Unidos. Vale decir, en el país ejemplar en la materia, el del sistema político más admirado. El líder del mundo libre, llamaban desde los momentos más difíciles de la Guerra Fría a su presidente. Y su nación era vista como líder en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia.

Por eso llaman la atención los términos del actual debate sobre el sistema político estadounidense. El propio presidente Joe Biden ha hablado de frente sobre los peligros que se sienten sobre la estabilidad democrática. Y si eso ocurre en Washington, la capital del sistema político admirado e imitado, el centro de un sistema político que se ha considerado ejemplar, ¿qué se puede pedir en otras partes?

El problema en la gran potencia tiene nombre y apellido: Donald Trump. El ex presidente mediático que sorprendió a su país y al mundo cuando llegó a la Casa Blanca. Y ni qué decir sobre su manera de gobernar durante los cuatro años de gobierno. Muchos piensan que el enigmático y provocador ex mandatario –que se rehusó a reconocer la victoria de Biden e insinuó que no acataría el resultado en las urnas- volverá a presentar su candidatura en la próxima elección presidencial. Y ante la sorpresa y el desconcierto de muchos, en todo el mundo, no le va mal en las encuestas. Él las ignora y les quita importancia, pero los números lo favorecen. Aparece frecuentemente en los medios, entre actos proselitistas y las noticias sobre las investigaciones que le hacen los jueces en procesos relacionados con su cuatrienio presidencial.

Lo último es que se llevó para su residencia de verano –en Mar a Lago, Florida- documentos confidenciales del gobierno. La justicia está investigando. El ex presidente de Estados Unidos y aspirante nuevamente para volver a la Casa Blanca. Aunque no ha anunciado formalmente su candidatura, ha dado todas las señales de que volverá al campo de batalla. Biden lleva consigo la paradoja de que no ganó el voto popular en las elecciones (Hillary Clinton obtuvo más sufragios) pero triunfó en el Colegio Electoral. Y ahora, con todo y lo cuestionado que ha sido, ha fortalecido su imagen y se mantiene alto en las encuestas. Dice, sin sonrojarse, que solo le gustan las encuestas que lo dan como ganador y que ignora las demás.

A las actitudes desafiantes y provocadoras del ex presidente se agrega el mal momento por el que atraviesa el presidente Joe Biden. Quien, por cierto, la semana pasada se refirió abiertamente a que la democracia en su país está en peligro. Según el diario El País, “el presidente de Estados Unidos presenta las elecciones de noviembre como una nueva batalla entre la democracia y el “semifascismo trumpista”.

La presidencia de Biden, quien ha ocupado el alto cargo con la mayor edad de la historia, 79 años, ha sido lánguida y se ha visto golpeada por las consecuencias del Coronavirus y sobre la economía. Varios especialistas vaticinan una recesión para el próximo año, que sería la peor plataforma para el partido del actual mandatario. El primer martes de noviembre habrá elecciones de mitaca –midterm- en las que se renovará la Cámara y una tercera parte del Senado, y todo parece indicar que no le irá bien a los demócratas. Y esos resultados serán claves para la campaña presidencial del 2024 que poco a poco se irá sintiendo. Trump, de forma abierta, ha dejado ver que buscará nuevamente habitar la Casa Blanca.

Y si eso es en la primera potencia del mundo, y en la democracia más admirada e imitada ¿Qué será en el resto del mundo?

