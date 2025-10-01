Oposición cuestiona decisión de Petro sobre Israel: anuncian una acción popular

El presidente Gustavo Petro participó en un evento a favor de Palestina junto con Roger Waters. Foto: Hugo Andres Sierra

La reacción de la oposición a la decisión del presidente Gustavo Petro de retirar de Colombia a la delegación diplomática de Israel llegó en cuestión de horas tras el mensaje que el jefe de Estado publicó en sus redes sociales. El Centro Democrático, una de las principales colectividades de oposición, aseguró que esta medida tendría consecuencias negativas para todo el país, por lo cual, señalaron, emprenderán acciones legales.

“El Centro Democrático interpondrá mañana una acción popular en contra del presidente Gustavo Petro ante la decisión de expulsar del país a toda la Delegación Diplomática de Israel en Colombia. La acción jurídica busca proteger derechos colectivos de los colombianos que se verían afectados a raíz de esta decisión que amenaza gravemente las relaciones entre ambas naciones”, aseguró el partido en un mensaje de X.

El Centro Democrático interpondrá mañana una acción popular en contra del presidente Gustavo Petro ante la decisión de expulsar del país a toda la Delegación Diplomática de Israel en Colombia.



En un pronunciamiento de corte oficial, a cargo de la Cancillería, la administración expresó su “inquietud por los actos hostiles en contra de la Flotilla Global Sumud” y agregó que “Colombia reitera su llamado a los gobiernos del mundo a rechazar cualquier agresión y recuerda la obligatoriedad del Derecho Internacional Humanitario. En el seno de la 80a Asamblea General de Naciones Unidas instamos a los países a que condenen el hecho en defensa de los principios esenciales del derecho internacional y los valores de la multilateralidad”.

En la tarde de este miércoles, el presidente Petro ha publicado varios trinos más en contra de Israel y Estados Unidos. “Me alegré un instante por la propuesta de paz de Trump. Pensé que había puesto como punto inicial el que la gente de Gaza pudiera comer. Pero no, es un plan de paz con la gente ya muerta por inanición”, dijo en uno de los mensajes, en el que también señaló que la flota de la polémica solo pretende llevar comida a Gaza. “Aquí Netanyahu demuestra su hipocresía mundial y el porqué es un delincuente mundial que debe ser capturado”, agregó.

“Todo el que se alegre porque un gobierno totalitario detiene jóvenes civiles en aguas internacionales, es porque nunca entendió qué es civilización”, aseguró el jefe de Estado en otro de sus trinos. Entre tanto, el presidente ha recibido respaldo de figuras políticas cercanas a su proyecto, como Roy Barreras, el exembajador de Colombia en Reino Unido.

“Interceptar en aguas internacionales a la Flotilla Humanitaria desarmada y pacífica con banderas de 40 países que solo pretende llevar alimentos a los niños de Gaza es otro acto de crueldad infame, arrogante e inhumano del Gobierno de Netanyahu que además viola todas las normas internacionales”, señaló.

Se espera que este viernes, desde Ibagué, el presidente Petro vuelva a dar un discurso en contra de Israel y Estados Unidos y la decisión del gobierno de Donald Trump de retirarle la visa a él y a varios de sus principales funcionarios.

