Así fue el nuevo choque entre Petro y la gobernadora del Valle por reforma a la salud

El presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle, Dilian Francisco Toro, protagonizaron un nuevo choque a través de redes sociales este miércoles. Todo inició con un mensaje del mandatario en cuenta de X con respecto al trámite de la reforma de salud que se lleva a cabo en la Comisión Séptima del Senado. Cabe anotar que el mandatario y su ministro del Interior, Armando Benedetti, han señalado que en esa corporación habría una estrategia para hundir, por segunda vez, una de las principales apuestas sociales de la actual administración.

En esta oportunidad, el choque corre por cuenta de la radicación de una ponencia alternativa de la reforma que, a juicio de varios senadores, podría generar consenso, pero que, de acuerdo con el Gobierno, borra la esencia de la reforma y favorece a las EPS. El propio presidente dijo este miércoles que esa versión del articulado se hizo “para preservar el sistema de robo” al sistema de salud, tema en el que ha insistido desde el inicio de su mandato.

“Yo sí hice un acuerdo con Dilian, como presidente de la República, y ella como presidenta del Partido de La U en favor de una reforma a la salud que no encubra el robo. Lo que veo es que decidieron encubrir el robo”, aseguró el mandatario en respaldo a un mensaje de su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. En medio de los debates, el jefe de esa cartera cuestionó la ponencia alternativa de la senadora Norma Hurtado, de La U, y habló de una desobediencia al trato al que hizo mención Petro con Dilian Francisca Toro.

La gobernadora del Valle reaccionó también vía X. Según explicó, ella sí habló con Petro hace dos años, cuando era presidenta del partido, pero ahora no tiene relación con las decisiones que toma la colectividad en el Congreso. “Le sugerí mejoras a su proyecto de reforma a la salud. Esas mejoras, no solo buscaban salvar el sistema financieramente sino que, conocedora, como soy, del sector salud y de las regiones, incluían soluciones a los problemas que los pacientes viven todos los días para ser atendidos. Hasta donde hice seguimiento al tema, su gobierno no incluyó todo lo que habíamos sugerido”, aseguró.

Toro agregó en su mensaje que la relación del Ejecutivo y el Legislativo es una responsabilidad de los ministros de Petro. Además, le pidió al mandatario discutir soluciones claras para los problemas de las regiones. “Finalmente, presidente, no conozco la ponencia alternativa y no creo que el congreso, como usted dice, esté haciendo ponencias para privilegiar la corrupción”, agregó.

Petro, por su parte, fue claro en su mensaje al reiterar las críticas a las EPS y dio a entender que no acepta una reforma a la salud alternativa. “Solo quieren que los mismos personajes que se robaron la salud se la sigan robando. El sabotaje a la aprobación de la reforma pensional solo por un magistrado con prejuicio ideológico y el sabotaje de la mayoría de la comisión séptima a las reformas pensional y de la salud muestran que el camino de los cambios en Colombia es el del Poder Constituyente”, remató.

