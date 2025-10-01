“Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia”: dijo Petro por flota Global Sumud

El presidente Gustavo Petro y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles, siguiendo con su línea de ordenar acciones internas que toquen directamente los intereses de Israel por el genocidio que Benjamín Natanyahu desató en Gaza, que dio instrucciones para que toda la delegación diplomática que sigue en territorio nacional sea expulsada.

El anuncio lo hizo a través de sus redes en reacción a la información que se conoció en torno a que las fuerzas armadas de Israel interceptaron la flota Global Sumud, la cual busca llevar ayuda humanitaria hacia Gaza y en la cual, según el mandatario colombiano, también iban dos ciudadanas colombianas.

Si es cierta está información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu.



Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina



Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 1, 2025

“El tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato. Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia”, enfatizó Petro en uno de los varios mensajes que suele publicar en su cuenta de X.

Y agregó: “Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso en la justicia israelí. Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia, al lado de nuestros abogados”.

Esta misma línea la vienen emitiendo desde el primer momento en que el Gobierno de Netanyahu desplegó una operación sobre Gaza para responder por el ataque terrorista de Hamás sobre territorio judío, lo cual con el tiempo derivó en un genocidio.

Sin embargo, como le recuerda la oposición y otros sectores no políticos en Colombia, el mandatario esquiva los asuntos con la invasión de Rusia a Ucrania y la grave situación de orden público que hay en territorio nacional, la cual sigue empeorando por el auge del narcotráfico y por el aumento constante de los más de 20.000 integrantes que ya tienen los grupos criminales del país.

De hecho, varias de sus intervenciones están encaminadas a reforzar un relato en torno a las elecciones de 2026, como la manifestación callejera en Nueva York donde dijo, el pasado viernes, que el ejército de Estados Unidos debería desobedecer al presidente Donald Trump; ese paso, dado después de participar en las Naciones Unidas con un tono más moderado, derivó en que Washington le retirara la visa.

Se espera que a lo largo de este miércoles, pese a la crisis de seguridad interna que su propio Gobierno reconoce, se den más pronunciamientos en torno a Israel, palestina y el papel de Estados Unidos, aunque hay expectativa si tocará o no temas en torno a la crisis en territorio nacional.

