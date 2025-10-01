Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

“Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia”: dijo Petro por flota Global Sumud

El presidente Gustavo Petro se pronunció luego de que se confirmara que fuerzas israelíes interceptaran la flota Global Sumud. Dijo que en ella iban dos ciudadanas colombianas.

Redacción Política
01 de octubre de 2025 - 09:00 p. m.
El presidente Gustavo Petro y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
El presidente Gustavo Petro y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles, siguiendo con su línea de ordenar acciones internas que toquen directamente los intereses de Israel por el genocidio que Benjamín Natanyahu desató en Gaza, que dio instrucciones para que toda la delegación diplomática que sigue en territorio nacional sea expulsada.

El anuncio lo hizo a través de sus redes en reacción a la información que se conoció en torno a que las fuerzas armadas de Israel interceptaron la flota Global Sumud, la cual busca llevar ayuda humanitaria hacia Gaza y en la cual, según el mandatario colombiano, también iban dos ciudadanas colombianas.

Más información: “Viven del narcotráfico y cometen terrorismo”: minDefensa sobre nombres de narcobandas

“El tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato. Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia”, enfatizó Petro en uno de los varios mensajes que suele publicar en su cuenta de X.

Y agregó: “Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso en la justicia israelí. Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia, al lado de nuestros abogados”.

Es de su interés: Arrancó mesa técnica con exparamilitares: Así se está dando primera reunión con ex-AUC

Esta misma línea la vienen emitiendo desde el primer momento en que el Gobierno de Netanyahu desplegó una operación sobre Gaza para responder por el ataque terrorista de Hamás sobre territorio judío, lo cual con el tiempo derivó en un genocidio.

Sin embargo, como le recuerda la oposición y otros sectores no políticos en Colombia, el mandatario esquiva los asuntos con la invasión de Rusia a Ucrania y la grave situación de orden público que hay en territorio nacional, la cual sigue empeorando por el auge del narcotráfico y por el aumento constante de los más de 20.000 integrantes que ya tienen los grupos criminales del país.

Consulte aquí: La Flotilla Global Sumud es interceptada y retenida por Israel

De hecho, varias de sus intervenciones están encaminadas a reforzar un relato en torno a las elecciones de 2026, como la manifestación callejera en Nueva York donde dijo, el pasado viernes, que el ejército de Estados Unidos debería desobedecer al presidente Donald Trump; ese paso, dado después de participar en las Naciones Unidas con un tono más moderado, derivó en que Washington le retirara la visa.

Se espera que a lo largo de este miércoles, pese a la crisis de seguridad interna que su propio Gobierno reconoce, se den más pronunciamientos en torno a Israel, palestina y el papel de Estados Unidos, aunque hay expectativa si tocará o no temas en torno a la crisis en territorio nacional.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

Benjamín Netanyahu

Israel

Palestina

Estados Unidos

Donald Trump

 

Chejov(91448)Hace 9 minutos
No es comparable el genocidio de Israel contra Gaza con la guerra de dos ejércitos regulares entre Rusia y Ucrania, respaldada por la OTAN. Petro tuvo el valor de enfrentar en la ONU y hablarle al mundo sobre las consecuencias de guardar silencia frente al genocidio. No solo ha tenido valor sino que ha sido coherente en su política internacional. Pero Uds extrañan los bombardeos a zonas campesinas donde se oculta el Clan de Golfo, extrañan que cada 5 días tengamos soldados muertos o heridos.
Juan Antonio Palou(6mul2)Hace 29 minutos
Me pregunto. Acaso los Gobierno de Trump y de Netanyahu son prístinos ejemplos de orden, coherencia y respeto de los demás? No hay demagogia, corrección, violencia, arbitrariedad y demás? Solo es Petro que con su apoyo al pueblo palestino quiere encubrir el desastre tan terrible que es Colombia. PAJA!
Luz ortegon(1kl17)Hace 35 minutos
cabe anotar, que en Palestina NO hay guerra; como Ucrania y Rusia. Allí hay un genocidio, es población desarmada. Lenguaje periodistístico.
Luz ortegon(1kl17)Hace 35 minutos
cabe anotar, que en Palestina NO hay guerra; como Ucrania y Rusia. Allí hay un genocidio, es población desarmada. Lenguaje periodistístico.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.