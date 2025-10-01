Oposición y Petro vuelven a chocar por denuncias de “persecución y ataques sistemáticos”

Partidos de oposición cuestionan señalamientos del presidente Gustavo Petro contra senadora Paloma Valencia. Foto: Archivo Particular

En un comunicado conjunto de los principales partidos de oposición en Colombia, Centro Democrático y Cambio Radical, las dos colectividades volvieron a denunciar una presunta “persecución y ataques sistemáticos” de parte del Ejecutivo, tras una serie de comentarios del presidente Gustavo Petro a la senadora Paloma Valencia.

Según se lee en el texto presentado por los dos partidos, existe una “persecución y los ataques sistemáticos del Gobierno del presidente Gustavo Petro, replicados por sus ministros y amplificados por influenciadores pagados con los impuestos de los colombianos para hostigar a la oposición”, hecho que fue rechazado “de manera categórica”.

El argumento se sustenta por un nuevo comentario el Presidente sobre las ejecuciones extrajudicial, o falsos positivos, en los que Petro señaló a la senadora Valencia como una “cómplice” de estos hechos. Sin embargo, el sector opositor también sustenta una “larga cadena de señalamientos y agresiones contra quienes piensan distinto”.

Por ello, tanto Cambio Radical como Centro Democrático “le exigen al presidente Petro que ponga fin a las calumnias, mentiras y difamaciones contra la oposición. Sus ataques no son más que cortinas de humo para tapar el desgobierno que tiene al país sumido en la inseguridad, el desempleo, el deterioro de la salud y una profunda crisis económica”.

#OposiciónParlamentaria Los partidos Cambio Radical y Centro Democrático rechazamos la persecución sistemática del presidente Petro y su Gobierno contra la oposición. Sus ataques no son más que cortinas de humo para ocultar el desgobierno que tiene al país en crisis.



Exigimos… pic.twitter.com/MdqaWZD2Oc — Cambio Radical (@PCambioRadical) October 1, 2025

Asegurando que la narrativa del Gobierno constituye una campaña de “odio político”, insisten que este tipo de declaraciones le costaron “la vida al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, y que ha desencadenado atentados, amenazas e intimidaciones contra parlamentarios, diputados, concejales, dirigentes regionales y líderes de nuestras colectividades”. De estos, el más reciente hecho sería, según la oposición, “la emboscada” de la que fue objeto el exconcejal Jairo Evelio Ascanio Naranjo, en Saravena, Arauca.

Este comunicado se emite en la antesala de la cumbre de la oposición convocada para el próximo 15 de octubre, encuentro adelantado por este diario, en el que precisamente serán tocados temas en relación con seguridad, crisis en el sistema de salud, pero más importante aún, donde se espera sea trazada una hoja de ruta para el proceso electoral en los comicios de 2026.

La cumbre se desarrollará en el Hotel Tequendama de Bogotá y dentro de la lista de invitados se encuentran el registrador nacional, Hernán Penagos; el procurador general, Gregorio Eljach; magistrados de la Corte Constitucional y Corte Suprema.

Presidente Petro responde

El presidente Gustavo Petro no se mantuvo al margen de estos señalamientos. Una vez conocido el comunicado, justificó el trino inicial de la controversia para señalar que “no es odio decir que debieron separarse los militantes del partido y miembros del gobierno responsable políticamente, del hecho probado del asesinato sistemático de 6.402 jóvenes”.

Entre varias preguntas, Petro cuestionó si “¿Ahora Paloma va a decir que el que odia es el que denunció y no el que permitió el asesinato?”. Según el jefe de Estado, desde los sectores de la oposición “Niegan todo lo que representa los tratados de derechos humanos, nacionales y mundiales, porque han sido décadas las que han dejado violarlos, y han perseguido desde sus gobiernos a quienes defienden los derechos humanos de las personas del país y de la humanidad”.

No es odio decir que debieron separarse los militantes del partido y miembros del gobierno responsable políticamente, del hecho probado del asesinato sistemático de 6.402 jóvenes, crímen de guerra que se produjo con dinero público, con funcionarios del gobierno y por… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 1, 2025

Sin embargo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a entrar en medio de esta controversia. Tras defender a Valencia, militante de su partido, señaló que ahora “El presidente Petro insiste en “Chismes” de organizaciones de su ideología, que al crear el riesgo de señalamientos fatales tipifican el delito de apología del asesinato”. Además, calentando motores precisamente en esta cumbre opositora pidió que la derecha y centro derecha debe “Hacer todo el esfuerzo para derrotarlo ampliamente en el 26”.

Conservador entra al juego

Otro de los partidos que también entró en esta disputa fue el Conservador. A través de un mensaje de su directora, Nadia Blel, esta colectividad se sumó al rechazo por estos hechos, en lo que configura una nueva cercanía de la bancada azul con la oposición.

“Eso es violencia política contra la mujer y el Presidente se equivoca si cree que con sus ofensas logra intimidarnos. No entiende que en el Congreso hay mujeres firmes, que sabemos defendernos con argumentos, que no nos amilanamos ante su violencia ni nos sobrecoge la embestida estatal cuando expresamos nuestras opiniones”, aseguró la senadora, expresnado respaldo a la hoy precandidata presidencial Paloma Valencia.

