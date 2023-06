Oposición presenta recusación a representantes asignados para investigar a Petro

La Comisión de investigación y acusación lleva procesos disciplinarios en contra del Presidente. Foto: El Espectador

El congresista Christian Garcés (Centro Democrático) presentó un recurso de recusación contra dos de los representantes a la Cámara elegidos para investigar las denuncias en contra del presidente Gustavo Petro, señalado por miembros de la oposición por presunta financiación irregular en su campaña presidencial.

Después de conocidos los audios de exembajador en Venezuela Armando Benedetti, en los que asegura, a la campaña del actual jefe de Estado ingresaron $15.000 millones de manera irregular, los congresistas Miguel Uribe, Miguel Polo Polo, Garcés y el excandidato al Ejecutivo Federico Gutiérrez presentaron denuncias contra el mandatario en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Garcés, representante por el Valle del Cauca anunció este martes 13 de junio que interpuso una recusación contra dos congresistas a cargo de investigar los señalamientos contra Petro por posible conflicto de interés: Gloria Elena Arizabaleta y Alirio Uribe, ambos integrantes de la coalición del Pacto Histórico.

“Por no haberse respetado los topes electorales en la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia y también por los audios de Benedetti he presentado denuncia y ahora recusación contra los representantes Arizabaleta y Uribe, quienes no deberían estar en la terna que se va a encargar de hacer el estudio y trámite de las denuncias”, mencionó el congresista.

He presentado recusación por conflicto de interés contra los representantes @AlirioUribeMuoz y @GloArizabaleta como representantes investigadores asignados por la Comisión de Acusaciones para tramitar las denuncias presentadas contra @petrogustavo pic.twitter.com/6OzuRDxlDf — Christian Garcés (@ChriGarces) June 13, 2023

De acuerdo con Garcés, que los dos representantes hayan alcanzado su curul en la corporación bajo el aval del Pacto Histórico no les permite ser imparciales a la hora de estudiar las cuatro denuncias en curso. Además, dice, “han manifestado amplia y públicamente su apoyo incondicional al hoy Presidente de la República y en el caso de Arizabaleta, ella hace parte de la Cámara por el Valle del Cauca, donde Benedetti dijo que se habían invertido los $15.000″.

En su recurso adjuntó trinos de ambos representantes que demostrarían su apoyo al mandatario de los colombianos, luego de hacerse público el audio del embajador con la exjefa de Gabinete de Presidencia Laura Sarabia y después de presentadas las denuncias por los cuatro políticos opositores.

Por lo anterior, el congresista solicita que tanto Arizabaleta como Uribe sean apartados del conocimiento como representantes investigadores, y en que su lugar se nombren otros dos de los 18 congresistas que integran la Comisión de Acusaciones.

