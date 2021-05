Oposición propone bajar la edad para votar y poder aspirar al Congreso

La propuesta está enfocada a que se pueda votar desde los 16 años y ser candidato desde los 18 años. Entraría en vigor desde 2022.

Al Congreso llegó un proyecto para reformar la Constitución que podría cambiar las reglas de juego para las elecciones de 2022. La propuesta, entre sus muchos puntos, busca cambiar las edades para acceder al derecho a elegir y ser elegido. Esto podría cambiar el panorama para las legislativas y presidenciales del próximo año y favorecer a los sectores que tienen ascendencia entre los jóvenes.

La razón es que la propuesta apunta a que se baje la edad de votación de los 18 años -edad de la mayoría de edad en Colombia- a los 16 años. No obstante, el proyecto no busca que se baje la mayoría de edad en Colombia -que implica ciertos derechos y deberes específicos que no tienen los niños, niñas y jóvenes- sino que únicamente puedan acceder al voto antes de lo estipulado actualmente por la constitución.

En un sentido similar, la iniciativa radicada hace unos días pretende que se elimine los requisitos de edad para aspirar a Congreso, por lo que solo quedarían las exigencias de ser colombiano y ciudadano en ejercicio. Actualmente la Constitución establece que para aspirar a la Cámara se debe ser mayor de 25 años, y mayor de 30 años si se busca ser elegido para ocupar una curul en el Senado. Sin embargo, de ser aprobado este proyecto, cualquier colombiano desde los 18 años podría llegar a ser congresista.

En otra línea, la iniciativa, que cuenta con solo seis artículos, también propone que se cree una catedra de “Ciudadanía y Estado” tanto para primaria como bachillerato que permita orientar a los estudiantes sobre “el derecho al sufragio, la Constitución Política Nacional, la composición y funcionamiento de los organismos del Estado, el gobierno escolar, la dinámica de los partidos políticos y de las elecciones, lo atinente a las políticas públicas de juventud y las formas de participación que tiene este grupo etario en la sociedad colombiana”.

Para los proponentes de la iniciativa, experiencias en el mundo dan cuenta que se debe bajar la edad para acceder al sufragio. Para ello citan varios casos en Europa, como el del referendo de independencia de Escocia que permitió a los mayores de 16 años votar. En un sentido parecido, los autores hicieron referencia al caso argentino y brasileño, en el que el voto es permitido desde los 16 años, pero solo hasta los 18 años se convierte en obligatorio.

En este mismo sentido, los legisladores cuestionaron por qué no se permite a los jóvenes de 16 años votar cuando la ley colombiana les reconoce la plena libertad sexual, el trabajo con autorización y la autonomía para hacerse procedimientos estéticos desde los 14 años y tener licencia de conducción desde los 16 años.

“A la juventud progresivamente se le ha ido haciendo partícipe de responsabilidades que antes estaban instituidas solamente para los adultos o mayores de 18 años”, agregaron sobre este punto los autores de la propuesta que cambiaría dos puntos importantes de las reglas electorales vigentes.

En un sentido parecido, los autores de la propuesta cuestionaron que se haya impulsado la participación política de la juventud desde los 14 años con la elección de concejos municipales de juventud, pero al mismo tiempo “los jóvenes menores de 18 años en Colombia están excluidos de participar con su voto en la definición de propuestas que en el ejecutivo y legislativo resuelvan problemáticas propias o realicen proposiciones para la definición de rasgos esenciales para su vida, como el acceso a la educación superior, políticas de empleo dignas y la inserción de agendas específicas en materia social, ambiental y cultural”.

Por último, los firmantes de del proyecto concluyeron que está demostrado que a los 16 años se “tiene la capacidad para tomar decisiones que afecten a su vida y a la sociedad en su conjunto”. Para los congresistas de oposición, antes de los 18 años ya se puede tener la capacidad para diferenciar y discernir las diferentes posturas políticas. En un sentido parecido, también aseguraron que ya a los 18 años se tiene todas las capacidades de ejercer un cargo legislativo, por lo que no se debería esperar a los 25 o 30 años, dependiendo a si se aspira a la Cámara o al Senado, respectivamente.

Este proyecto podría se problemático debido a que cambiaría las reglas de juego para un certamen electoral que esta a menos de un año de realizarse. Además, aumentaría el censo electoral y abriría la puerta a una mayor cantidad de candidatos. Además, es probable que una propuesta de este tipo no tenga la acogida suficiente debido a que beneficiaría en mayor medida a la actual oposición, que tiene más acogida en los sectores jóvenes de la sociedad. Esto implicaría más votos para los sectores alternativos, por lo que podría ser poco conveniente para los movimientos tradicionales o que hacen parte del oficialismo.