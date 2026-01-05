Oposición responde: reprochan intención de miembros del gabinete de denunciar a congresistas

Representante a la Cámara, Lina Garrido. Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Foto: Archivo Particular

El ministro de trabajo Antonio sanguino, respaldado por la vicepresidenta Francia Márquez y varios miembros del Gobierno, anunció este lunes 5 de enero que interpondría una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra congresistas que manifestaron una posición favorable respecto a una posible invasión de Estados Unidos en Colombia.

En medio de la compleja situación que vive Venezuela y luego de la captura del líder del régimen, Nicolás Maduro, a manos del Gobierno estadounidense, el presidente Trump amenazó al presidente de Colombia, Gustavo Petro alegando que no descarta la posibilidad de invadir nuestro país. Al respecto varios congresistas colombianos manifestaron sus posturas.

Entre ellos, algunos miembros de la oposición expresaron el total apoyo que tiene Estados Unidos de su parte para actuar dentro de Colombia en caso de una invasión americana.

A raíz de esta situación, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que interpondrá una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra el senador Jhonatan Ferney Pulido (Jota Pe) Hernández, la representante Lina María Garrido y “otros que vienen promoviendo conductas orientadas a afectar la soberanía y la integridad territorial de Colombia”.

Tras el anuncio, Sanguino recibió el apoyo de Francia Márquez y Armando Benedetti a través de redes sociales. Sin embargo, la oposición no tardó en responder. Después de que se conociera la noticia, la representante a la Cámara por Cambio Radical, Lina Garrido —que fue mencionada por Sanguino— interpuso una denuncia ante la Fiscalía General en contra del ministro por injuria y calumnia.

“Tome su denuncia penal por injuria y calumnia, por bocón”, manifestó Garrido en su cuenta de X. Argumentando que los “verdaderos traidores de la patria” se encontraban en el Gobierno Petro.

Por su parte, aunque Jota Pe Hernández sigue sin pronunciare al respecto, varios miembros de la oposición si lo hicieron. Sin embargo el panorama está dividido: mientras unos apoyan a Estados Unidos en una posible invasión otros hacen un llamado al ejercicio democrático para derrotar a Petro.

Desde la otra orilla, la vicepresidenta Francia Márquez, se manifestó respecto a la situación, afirmando que Trump amenazaba la democracia colombiana con tales alegaciones.

Como vicepresidenta de la República de Colombia rechazo las reiteradas amenazas del Presidente Trump a nuestro Presidente @petrogustavo elegido democráticamente por el pueblo colombiano.



Estamos ante una amenaza a la democracia, a la soberanía nacional, a la paz y al derecho… — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) January 5, 2026

