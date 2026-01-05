Logo El Espectador
Gobierno lanzó nuevo mensaje: “Cooperaremos con EE. UU. en la lucha contra el narcotráfico”

En medio de la tensión entre los presientes Gustavo Petro y Donald Trump, los ministerios del Interior y de Justicia aseguraron que la Casa de Nariño mantiene su disposición de cooperar con Washington en la lucha contra el narcotráfico.

Redacción Política
05 de enero de 2026 - 07:38 p. m.
Ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga y ministro del Interior, Armando Benedetti.
Ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga y ministro del Interior, Armando Benedetti.
Foto: Archivo Particular
A través de un comunicado hecho por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, el Gobierno nacional reitera que Colombia está dispuesta a coordinar y cooperar con Estados Unidos para luchar “contra las estructuras criminales y carteles de la droga con base en asistencia económica, tecnológica y de inteligencia de los Estados Unidos”.

Esto, con el objetivo de destruir campamentos de carteles, laboratorios y “estructuras narcotraficantes en todo el territorio nacional”. Además, respecto a la coyuntura política actual, los ministerios expresan que estas acciones deben surgir con más fuerza en la frontera colombovenezolana contra las estructuras del ELN. Los ministerios confirmaron haber hecho efectiva la noticia a Estados Unidos “a través de agencias de inteligencia”.

“La lucha contra el narcotráfico se tiene que seguir librando de manera conjunta, con la tecnología y todos los avances que en materia de cooperación nos pueda dar el gobierno de los Estados Unidos. [...] El propósito es seguir caminando contra ese flagelo que tanto daño le hace a los dos países”, sostuvo el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga.

La noticia llega en medio de un panorama convulso a nivel político. Los recientes enfrentamientos entre Gustavo Petro y Donald Trump han tensionado cada vez más la relación entre Colombia y Estados Unidos, desde donde se afirmó abiertamente que no se descartaba la posibilidad de invadir Colombia, tras la captura de Maduro en Venezuela.

Además, Gustavo Petro forma parte de la lista Clinton en este momento, acusado por el presidente Donald Trump de propiciar la avanzada del narcotráfico en el país debido a su política de paz total.

El comunicado de los ministerios funge entonces como un bálsamo con el que Colombia pretende limar asperezas en medio de la tensión diplomática y volver restablecer una mejor relación con Estados Unidos.

Por Redacción Política

