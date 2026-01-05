Ministro Sanguino anuncia denuncias penales contra congresistas que apoyan postura de Trump

Ministro del Trabajo durante entrevista en El Espectador Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Tras las declaraciones del presidente Donald Trump en las que amenazó con una posible invasión a Colombia, al presidente Gustavo Petro, diferentes sectores del país se manifestaron. De manera general hubo un rechazo a las amenazas: candidatos, precandidatos, senadores y otros miembros del Gobierno mencionaron la importancia de tener en cuenta las elecciones legítimas con las que Petro llegó al poder.

Sin embargo, desde otros sectores se manifestó afinidad respecto a la postura del presidente Donald Trump, lo que causó revuelo entre los miembros del Gobierno. Especialmente el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino manifestó su desacuerdo respecto al apoyo que mostraron algunos congresistas en caso de una posible invasión a Colombia.

Por esta razón, anunció a través de su cuenta de X que interpondrá una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra el senador Jhonatan Ferney Pulido (Jota Pe) Hernández, la representante Lina María Garrido y “otros que vienen promoviendo conductas orientadas a afectar la soberanía y la integridad territorial de Colombia”.

Los argumentos de Sanguino radican en que al apoyar al presidente Donald Trump, no se está manifestando una posición política, sino que se está actuando en contra del bienestar de Colombia. “Estas conductas podrían encuadrar en los delitos de menoscabo de la integridad nacional (art. 455 CP) y participación en hostilidades contra la patria (art. 458 CP)”, sostiene el ministro.

Además, Sanguino manifiesta que la situación resulta aun más compleja cuando los mensajes vienen de parte de sujetos políticos “obligados a defender la Constitución y el orden jurídico. La libertad de expresión no ampara la traición a la patria. Defender a Colombia y su territorio es un deber ciudadano”, concluye el comunicado.

Como ciudadano colombiano anuncio que interpondré en las próximas horas denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra personas el Senador Jhonatan Ferney Pulido Hernandez, la Representante Lina María Garrido y otros que vienen promoviendo conductas orientadas a afectar… pic.twitter.com/q3kI1GftzE — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) January 5, 2026

La publicación de Sanguino, fue reposteada tiempo después por la vicepresidenta Francia Márquez, quién no dio declaraciones al respecto y se limitó a compartir el contenido del ministro.

Además, Sanguino continuó enviando mensajes en los que adjuntó artículos de la Constitución Política, apuntando que, como miembros del Legislativo, los congresistas debían reconocer al presidente Gustavo Petro como símbolo de unidad nacional.

Otro recorderis para los “honorables congresistas” que violan la Constitución Nacional, que juraron cumplir, y que establece los principios que guían nuestras relaciones internacionales. Tendrán que acudir a la @CorteSupremaJ ! pic.twitter.com/pxmBcs8MmA — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) January 5, 2026

Al respecto, la congresista Lina Garrido (Cambio Radical) respondió: “No se equivoque: el traidor a la patria es Petro su presidente ilegítimo. Está probado que violó los topes de campaña, muy posiblemente con dineros de Venezuela, como lo dijo el propio Armando Benedetti. La Constitución que usted invoca es clara, artículo 109: eso da pérdida de investidura”.

No vaya a llorar Ministro. Hágale con toda. Si quiere, use el mismo megáfono con el que @petrogustavo fue a #EstadosUnidos a hacer el ridículo y a cometer sedición. Demuestre que Ud es un varón de verdad, ponga la denuncia. Aquí lo espero, parada en la raya.



Y no se equivoque:… https://t.co/qBFeq9CdgC — Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) January 5, 2026

Por su parte, Jota Pe Hernández (Alianza Verde) no se ha manifestado al respecto. Además, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió al tema en sus redes sociales y sostuvo: “Miembros del Estado también son los presidentes de las Cortes y el Congreso de la República quienes tienen por mandato constitucional defender la independencia nacional”.

Colombia no es un Estado fallido. Miembros del Estado también son los presidentes de las Cortes y el Congreso de la República quienes tienen por mandato constitucional defender la independencia nacional. Su silencio ante la amenaza de una invasión militar, además de demostrar su… — Armando Benedetti (@AABenedetti) January 5, 2026

Si bien hay voces que justifican e invitan a una invasión por parte de EE.UU. a Colombia. Una de las voces más importantes de la oposición de cara a las elecciones presidenciales manifestó que la “derrota” de gustavo Petro debe hacerse a través de las urnas. Se trata de la senadora y candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia:

La nuestra es una realidad jurídica y política distinta a la de Venezuela. Maduro es un tirano que usurpó la presidencia de quien fue elegido democráticamente.



Venceremos a @petrogustavo y sus herederos con votos en las urnas, sin trampas y aún contra los grupos ilegales. Sin… — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 5, 2026

Después del anuncio, el ministro Sanguino informó que interpondrá la denuncia ante la Corte Suprema en las próximas horas, hasta el momento no ha informado al respecto.

