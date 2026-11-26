Este jueves 26 de noviembre, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, instaló la tercera Convención Provida liderada por varios congresistas de la bancada oficialista, por lo que se realizó en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Desde allí, el Ejecutivo anunció el acompañamiento a las iniciativas legislativas de la bancada provida y destacó la aprobación en primer debate de la “Ley Laura” en la Comisión Séptima del Senado.

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La convención es impulsada por varios parlamentarios, entre los que están Luis Miguel López (Partido Conservador), David Cote (Centro Democrático), Sara Castellanos y Carol Borda, ambas de Salvación Nacional. En el encuentro conversaron sobre las iniciativas de la bancada provida e impulsaron el Proyecto de Ley 211 de 2026, también conocido como "Ley Laura, niños, no experimento", que busca prohibir en menores de 18 años ciertos procedimientos médicos de afirmación de género.

Vamos con la ayuda de Dios 💪🏻 https://t.co/MBf9etVkNI — Luis Miguel López Aristizábal (@LuismLopezA) November 26, 2026

Ordóñez explicó durante su intervención que el articulado busca prohibir los bloqueadores de pubertad, los tratamientos hormonales y las cirugías de afirmación de género en menores de 18 años. También resaltó la aprobación en primer debate, con 27 votos en la Comisión Primera de la Cámara, del proyecto que busca prohibir la explotación reproductiva mediante la maternidad subrogada.

Y manifestó el respaldo del Gobierno nacional al proyecto de acto legislativo que propone reformar el artículo 11 de la Constitución para "reconocer la existencia de la vida humana desde la fecundación" y limitar el aborto. A su vez, recordó que, durante su gestión como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), formalizó el regreso de Colombia al Consenso de Ginebra, una declaración política internacional impulsada en 2020 que sostiene que no existe un derecho internacional al aborto, defendiendo en su lugar la salud de la mujer, el rol de la familia y la soberanía legislativa de cada nación.

Durante el evento, la senadora Sara Castellanos agregó que "en Colombia, un menor no puede votar, ni casarse, ni firmar un contrato. ¿Cómo va a poder tomar una decisión irreversible sobre su cuerpo? Hoy, junto a la Bancada Provida en la III Convención Provida, lo decimos sin miedo: la infancia se protege, no se experimenta. La Ley Laura ya ganó su primer debate. Vamos por los 3 que faltan".

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