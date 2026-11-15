Óscar Naranjo: “No hemos podido firmar el pacto nacional contra las armas en política”
El exvicepresidente y exdirector de la Policía, general (r) Óscar Naranjo, aseguró que Colombia está en deuda con un “pacto nacional contra las armas en política”. Habló de los desafíos y aciertos del Acuerdo de Paz con las Farc tras 10 años de su firma y abogó por potenciar su implementación. También se refirió a la estrategia de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella y los simbolismos “intolerables” que aplica. “Ojalá el uniforme no termine asociado ni a un partido ni a un gobierno”, precisó.
Comentarios
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María Luisa(17011)•Hace 2 horasGracias por este diálogo tan serio. Me encantó.
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Marco Antonio(90483)•Hace 4 horasMuy sensato el genetal, De La Espriella, así sea el comandante las F. F. M. M. y Policia, no puede hacer de policia judicial, y no deberia utilizar prendas y saludo militares.