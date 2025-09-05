Cambio Radical denunció a senadora sancionada por participar en elección de magistrado

La senadora Ana María Castañeda, de Cambio Radical. Foto: Senado

Cambio Radical ya tomó acciones legales sobre la participación de la senadora Ana María Castañeda en la elección de magistrado de la Corte Constitucional. Alrededor de su voto en la sesión en el Senado se generó un debate no solo en la bancada de oposición, sino que también incluyó al presidente del Congreso, Lidio García.

El partido, que lidera el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, denunció a la senadora ante la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y fraude procesal. Se argumenta que la sanción impuesta previamente —que la dejó sin voz ni voto por 12 meses— todavía tenía efectos.

"La acción judicial se fundamenta en que la senadora participó con voz y voto en la plenaria del Senado del 3 de septiembre de 2025, en la cual se eligió a un magistrado de la Corte Constitucional, desconociendo la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que había dejado sin efectos el auto del 1° de septiembre de 2025”, señaló la colectividad, haciendo referencia a la decisión que tomó el órgano electoral paralelo a la sesión de la elección.

Cambio Radical denunció ante la Corte Suprema a la senadora Ana María Castañeda por prevaricato, abuso de autoridad y fraude procesal. pic.twitter.com/akmb4N2tIv — Cambio Radical (@PCambioRadical) September 5, 2025

De acuerdo con el partido, Castañeda incurrió en una actuación que "vulnera el ordenamiento jurídico y constituye faltas penales graves”. Precisamente alrededor de esa discusión jurídica fue que se abrió el debate en la plenaria del Senado, que derivó en un “regaño” por parte del presidente del Congreso al CNE.

“A mí me parece una falta de respeto que estando en plena votación, y quiero decirlo de manera categórica, el CNE nos mande una decisión en plena decisión del Senado de la República. Eso me parece... no es de muy buen recibo para nosotros porque, entre otras cosas, esas decisiones hacen efecto o se tienen que tomar 24 horas después, al día después es que hacen afecto. Sin embargo, cumplimos con lo que ellos determinaron en el último momento, es decir, a quemarropa”, declaró García a su salida de la plenaria.

Tanto Castañeda como su compañero de bancada Temístocles Ortega fueron sancionados por la colectividad de oposición por ausentarse en la votación de la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro. Solo la decisión de la senadora salió previo a la selección de magistrado en el Senado.

