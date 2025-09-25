Petrismo mide fuerza en CNE para que autoricen aplazamiento de su consulta

Magistrados Consejo Nacional Electoral Foto: El Espectador - Óscar Pérez

El petrismo está en medio de reuniones de urgencia para definir qué pasará con su consulta interna, la cual están pidiendo aplazar para noviembre por una serie de asuntos que deben resolver primero, entre esos la fusión de la Colombia Humana con el Pacto Histórico. La solicitud se le hicieron al Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que deberá definir si se pueden o no hacer las modificaciones al calendario electoral expedido.

El Pacto hace cálculos para saber con cuántos votos cuenta al interior de la entidad electoral, que entre este jueves y viernes se reuniría en sala plena extraordinaria para dirimir si la consulta puede aplazarse de octubre a noviembre y las inscripciones de los precandidatos a la Presidencia y al Congreso del 26 de septiembre al 3 de octubre.

De acuerdo con algunos de los representantes del petrismo, el Pacto ya contarían con siete votos en el CNE a favor del aplazamiento: Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez (Pacto Histórico), Maritza Martínez (Partido de la U), Altus Baquero y Benjamín Ortiz (Partido Liberal), Cristian Quiroz (Alianza Verde) y Álvaro Echeverry (Colombia Justa Libres).

Sin embargo, cualquiera de los magistrados podría cambiar de postura el día de la votación y por ello, desde el oficialismo se estarían adelantando intensos diálogos con los togados para contar con un guiño que le daría al Pacto mayor margen de maniobra para solucionar sus pendientes.

Al interior consideran que una semana más es suficiente para que la Colombia Humana pueda finalmente ingresar al partido único del Pacto Histórico y para que haga lo propio Progresistas, el movimiento político de la senadora María José Pizarro. También para que se solucionen los procesos sancionatorios contra Colombia Humana y la Unión Patriótica por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Petro.

De esta manera, la izquierda podría ir unificada a la consulta y presentar listas únicas para que no se atomice el voto, pues si algo tiene claro es que no quiere realizar una consulta interpartidista, sino partidista, por temor a que en marzo no pueda hacer el frente amplio.

El documento para el aplazamiento no ha sido radicado aún en la Secretaría del CNE, pero se espera que debido a los tiempos se haga en el transcurso de este jueves o viernes.

