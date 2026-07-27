Pacto Histórico no asistirá a posesión de De la Espriella: “hay objeciones a su legitimidad”

La bancada del Pacto Histórico presentó ocho proyectos de ley junto al gobierno saliente. Foto: Cortesía

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A horas para que se ponga a discusión la propuesta de trasladar al Valle del Cauca la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, la bancada del Pacto Histórico anunció que no participará de ese acto a realizarse el próximo 7 de agosto. Acompañarán a Iván Cepeda en Barranquilla esa misma jornada.

Así lo anunció una de sus principales voces en la Cámara, el representante Gabriel Becerra. Según comunicó el congresista, ese partido realizará un comunicado en el que expondrán los motivos por los que no acompañarán el acto presidencial que, según proponen desde Salvación Nacional, se llevaría a cabo en la ciudad de Cali.

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“Mantenemos objeciones a la legitimidad de un presidente que ha manifestado, contrario a lo que han hecho otros, incluyendo al presidente Petro, una serie de amenazas contra la oposición que nosotros representamos”, dijo Becerra inicialmente.

Según expresó el representante, entrarán de lleno en el debate del traslado de esa ceremonia. Desde Salvación Nacional se presentará una proposición en Senado y otra en la Cámara en la que se pedirá a las dos plenarias la autorización para sesionar por fuera de su sede natural en Bogotá. Aunque el la cámara alta ya se había aprobado para llevar el evento al Cauca, motivos de seguridad obligaron a replantar la organización.

En ese sentido Becerra enfatizó que “la bancada del Pacto Histórico ha dejado claro que, tal cual ya lo planteó en el Senado, no asistirá a la posesión”. Acto seguido el representante dijo que “el tema de fondo es la legitimidad de Abelardo de la Espriella”. Eso sí, el representante señaló que es distinto a la legalidad de su elección, pues el mandatario ya recibió las credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Aquí hay una realidad legal y una política. La realidad legal se está desarrollando, se posesionará tal cual debe hacerlo después de que recibió la autorización por parte de la autoridad electoral. Pero la realidad política el Pacto Histórico mantiene una posición de rechazo a su legitimidad”, dijo Becerra.

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Según anunció el líder de la oposición, el senador Iván Cepeda, esa misma jornada realizará un acto público en Barranquilla en el que estaría acompañado de la bancada petrista y que sería una contramedida a la posesión presidencial.

Desde Salvación Nacional se ha dejado claro que ese acto no sería desarrollado en una guarnición militar como inicialmente planteó el jefe de Estado electo. “Lo que importa es ir al territorio”, dijo la representante Carol Borda. La congresista agregó que están abiertos a que el acto se realice en un espacio civil, con la posibilidad para que se pueda hacer otro acto en una instalación castrense.

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