Pacto Histórico continuará con consultas internas pese a fallo del CNE

Reunión del presidente Petro con el Pacto Histórico. Foto: Juan Diego Cano

El Pacto Histórico rechazó el fallo emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la fusión de la bancada de gobierno tras la exclusión de la Colombia Humana, partido al que pertenece el presidente Gustavo Petro, pero anunció que mantendrá en pie la elección de su candidato único para el próximo 26 de octubre.

A través de un comunicado, el Comité Político de la colectividad pidió una reconsideración de la medida al tribunal electoral e insistió en el uso de todos los mecanismos legales para garantizar el reconocimiento de todas las organizaciones fundadoras, luego que el partido del presidente Petro se quedase fuera de la fusión para la conformación del partido Pacto Histórico (antes coalición partidista).

Según señala la bancada hoy en gobierno, esta decisión “afecta gravemente el derecho a la participación política y el derecho fundamental a constituir partidos libremente”. Además, aunque desde el Pacto Histórico señalan que esta decisión puede llegar a afectar los intereses de la consulta interna para la escogencia de su candidato único para las presidenciales de 2026, también aseveraron que insistirán en “su propósito de realizar consultas el próximo 26 de octubre”.

Y es que como ha quedado señalado en los dos recientes fallos del CNE, ante el incumplimiento de sus propios estatutos, el partido del jefe de estado no se podrá unir al Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista en la intención de la conformación de este nuevo partido que agruparía a los principales movimientos de la izquierda en Colombia. Asimismo, movimiento Minga Indígena y Social también quedó excluido de esta fusión, hecho que también fue rechazado por la bancada.

Además, es clave recordar el caso de Progresistas, movimiento que integran la senadora y precandidata presidencal María José Pizarro, y los representantes David Racero y Heraclito Landinez, al que su personería jurídica le fue condicionada hasta la resolución de las investigaciones de MAIS, hecho que también le impide su integración al nuevo Pacto Histórico.

#Comunicado EN DEFENSA DE LA UNIDAD DEL PACTO HISTÓRICO.

El Comité Político Nacional del Pacto Histórico se pronuncia frente a las recientes decisiones del @CNE_COLOMBIA. A nuestras bases y a la opinión pública informamos lo siguiente: pic.twitter.com/SVahhbphoi — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) September 18, 2025

En el comunicado el Pacto también anunció el uso de todos los mecanismos legales posibles para lograr la integración de Colombia Humana, Progresistas y la Minga. “Consideramos indispensable que el CNE evalúe su decisión, y en paralelo, interpondremos todos los recursos legales necesarios para garantizar la inclusión y el reconocimiento de todas las fuerzas en el menor tiempo posible”, manifestaron.

¿División del Pacto?

Una vez anunciada la decisión del tribunal electoral, la senadora María José Pizarro señaló que este representa “una intención gravísima y antidemocrática para dividir a todas las fuerzas del Pacto Histórico”.

La senadora también alertó sobre una búsqueda de condicionar su candidatura presidencial que estaría en riesgo. “Hay una decisión para impedir que yo pueda participar junto con las otras candidaturas del Pacto Histórico. A mi me están excluyendo como mujer y como dirigente política”, denunció.

Pizarro y demás miembros de la colectividad afirmaron que se buscarán mecanismos para una resolución oportuna por parte del CNE para las investigaciones y demás procesos que condicionaron la fusión de todos los movimientos.

