Más movimientos en la Cancillería: llegan dos directivos del Pacto Histórico

Desde el aterrizaje de Rosa Villavicencio en la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores no han sido pocos los movimientos que se han dado para “renovar” la cartera. Incluso antes de quedar oficialmente en el puesto, ya había confirmado cambios en direcciones clave y, entre las entradas y salidas de funcionarios de carrera, existen dos nombramientos que ya generaron ruido externo.

Se trata de quienes llegarán a encabezar la dirección de Cooperación Internacional de la Cancillería y la Academia Diplomática. Ambos tienen conexiones con el Pacto Histórico y son vistos, de puertas para adentro, como movidas políticas en un sector que ha sido visto, por todos los gobiernos, como el “fortín” burocrático, especialmente en tiempos de campaña.

Laura García aterriza en la dirección de Cooperación Internacional de la Cancillería y es el último en los movimientos en estos mandos desde la llegada de Villavicencio a la cartera. Se trata de la mamá de la representante María del Mar Pizarro (Pacto Histórico), quien incluso salió a defender el nombramiento y señaló que García cuenta con “más de 30 años de experiencia en el sector”.

“En su tiempo como directora de Cooperación Internacional logró la donación más grande de la Unión Europea. Fue madre soltera, estudió los fines de semana y trabajó arduamente durante décadas para llegar hasta aquí. Es politóloga, profesional en Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle, y especialista en Administración Pública Contemporánea. Lo invito a que revise su impresionante hoja de vida y podrá ver que ha trabajado en varios gobiernos”, apuntó la congresista.

Harol González Duque llega a reemplazar a Ana María Moreno Fonseca, funcionaria de carrera que se había desempeñado en la dirección de la Academia Diplomática desde febrero, bajo la dirigencia de Laura Sarabia. En ese mismo cargo estuvo Lena Yanina Estrada antes de llegar al Ministerio de Ambiente, otro nombramiento duramente criticado por su falta de experiencia en asuntos relacionados con la carrera diplomática.

González Duque se ha desempeñado desde diciembre de 2024 como vicepresidente de Asuntos Internacionales en la Colombia Humana, el partido que fundó el mismo presidente Gustavo Petro y que hoy se enfrenta a un obstáculo no menor en el objetivo de unirse en un solo partido de cara a 2026. Previamente, fue doctorante investigador en el Centro de Investigación y de Documentación de las Américas (CREDA), asesor técnico en la Alcaldía de París y vicepresidente de Asuntos Internacionales del Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL).

Es profesional en Administración Deportiva y en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Es graduado de la maestría en Ciencias Sociales, Cooperación y Desarrollo de América Latina y se encontraba cursando un doctorado en Sociología.

Y en esas mismas fechas, se confirmó la permanencia de Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar como la secretaria general de la Cancillería. La funcionaria ya se venía desempeñando como encargada en ese puesto y fue quien firmó el contrato de los pasaportes. Precisamente, al funcionar el Ministerio de Exteriores con un fondo rotatorio, no es la cabeza de la cartera la que firma directamente este tipo de convenios, sino la secretaria general.

