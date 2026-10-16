Pacto Histórico y Gustavo Petro alistan estrategia para competir en las elecciones de 2027

En la noche de este jueves 16 de octubre, la coordinación provisional nacional del Pacto Histórico eligió a Gustavo Petro como su líder. El expresidente ya había sido declarado bajo este rol por Iván Cepeda, excandidato que perdió en segunda vuelta contra el hoy presidente Abelardo de la Espriella, como líder de la oposición a la nueva administración. De fondo, la elección de Petro era un “trámite”, pero la reunión de la bancada legislativa más grande del país tiene otro tema clave: las elecciones de 2027.

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Los integrantes de la colectividad han señalado que el primer congreso del partido es el siguiente paso para organizar su participación en 2027, sus primeras elecciones fuera del poder Ejecutivo. Fuentes dentro de la colectividad le dijeron a El Espectador que la selección de delegados para el congreso interno es un tema de amplia discusión, pues una elección a través de voto popular retrasaría todo el proceso de selección de candidatos a las regionales.

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El partido de oposición al Gobierno De la Espriella ya midió su poder de convocatoria en las calles, que transcurrió mayormente sin alteraciones al orden público. Este es un eje que destacan desde la bancada de la organización. Carlos Benavides, congresista del Pacto, señaló que seguían constituyendo “desde la movilización social” a su partido como “alternativa de poder y gobierno, empezando por el 2027”.

La coordinación provisional nacional del @PactoCol eligió a @petrogustavo como su presidente, asumiendo una dirección colectiva que nos lleve a ser mejores, más y unidas.



Retos internos como la presencia territorial y la organización del primer congreso del partido, seguir… pic.twitter.com/kdEX901xtR — Carlos Alberto Benavides Mora (@albertobemo) October 16, 2026

Desde sus redes, Benavides agregó que el exmandatario es “presidente de la coordinación nacional provisional”. Esta figura le permitirá a Petro organizar la esfera más alta del Pacto Histórico de cara a su congreso y sus agendas internas hacia las consultas del 2027.

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Gabriel Becerra, representante que estuvo en la reunión, le dijo a este diario que se “profundizará” el ejercicio de movilización social. “No vamos a ganar las elecciones si no estamos defendiendo los derechos del pueblo en la calle, defendiendo un proyecto político que está desmontando Abelardo de la Espriella. No solo es tener candidaturas, es un proyecto de defensa de la democracia y de movilización”, aseveró Becerra sobre la primacía de la movilización sobre la discusión electoral.

En la Coordinación Nacional Provisional del @PactoCol compartimos con el compañero @petrogustavo el balance positivo de la masiva, pacífica y exitosa movilización de ayer y sus perspectivas.



Hoy lo elegimos oficialmente y por unanimidad como nuestro presidente y avanzamos en el… pic.twitter.com/W18jR8gqkE — Gabriel Becerra – Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) October 16, 2026

En esa reunión, según algunos asistentes, el expresidente Petro se refirió a la propuesta que le han hecho para disputar la Alcaldía de Bogotá. El líder de la oposición habría dejado claro que eso no está en sus objetivos inmediatos y que preferiría dedicarse a la estructuración de la nueva izquierda. Sin embargo, desde la misma colectividad hubo voces que advirtieron que no descartó del todo una eventual candidatura.

En todo caso, la estrategia de la movilización social por parte del Pacto Histórico es ampliamente conocida y documentada. Durante la administración Petro, el jefe del Ejecutivo convocó en múltiples ocasiones a sus bases, especialmente en momentos coyunturales para defender su programa de gobierno frente a lo que llamó un “bloqueo institucional”. También lo hizo en el episodio de tensiones diplomáticas con el Gobierno de Donald Trump, en el que denunció “injerencia” por parte del presidente estadounidense.

El propio exmandatario, desde sus redes sociales, ha dejado ver que la dirección del partido estará enfocada en profundizar su “programa nacional interrumpido”, a través de las elecciones en 2027, hacia “programas locales de desarrollo social y humano en el territorio”. Tal como señalan los integrantes de la coordinación, el líder del movimiento también da línea hacia el complemento de la movilización social y la discusión electoral con un objetivo claro: defender su proyecto de país, en oposición a la administración de Abelardo de la Espriella.

Asumo la presidencia del Pacto hacia un proyecto más amplio de movilización social y electoral. El programa nacional interrumpido se volverán programas locales de desarrollo social y humano en el territorio. https://t.co/mTrxXGb0ZH — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 16, 2026

Sobre las candidaturas concretas, se habló en la reunión de priorizar la elección a través de la consulta popular. Este mecanismo también se perfila como el predilecto para la elección de delegados al congreso del partido, que definirá la dirección nacional, los estatutos del partido y su presidencia.

El movimiento político más grande del país, que está en oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella, se mueve hacia una combinación de la movilización social y el cálculo electoral de cara a 2027. En esta hoja de ruta, que sigue en construcción, las calles y la consulta a sus bases serán las protagonistas.

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