La paloma de la paz de Botero salió de la Casa de Nariño: esta es la historia

Paloma de la Paz de Fernando Botero salió de la Casa de Nariño Foto: Archivo Particular

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Una de los símbolos del Acuerdo de Paz de 2016, que el presidente Gustavo Petro retomó en su mandato y llevó a varios países como regalo a mandatarios y personalidades de alto nivel, dejó esta semana la Casa de Nariño, su morada de los últimos cuatro años. El nuevo vuelo de la escultura, conocida como “La paloma de la paz”, hace parte de la transición de gobierno que le dará paso al mandato de Abelardo de la Espriella.

Este diario conoció que la paloma volverá al Museo Nacional, donde ya estuvo cuando se dio el cambio de administración entre Juan Manuel Santos e Iván Duque. La orden de trasladarla se dio desde el despacho del jefe de Estado saliente, quien también ya entregó el sombrero de Carlos Pizarro a su hija, María José Pizarro, y pidió llevar la sotana del cura Camilo Torres a la Universidad Nacional.

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La paloma, donada por Fernando Botero días antes de la firma del Acuerdo de Paz, el 24 de septiembre de 2016, abandonó la Casa de Nariño en medio de rigurosos controles de los funcionarios de la Presidencia y expertos en la conversación de este tipo de elementos. El proceso requirió media docena de personas para desmontar la pieza, que estaba exhibida en la entrada del Salón Gobelinos. Finalmente, fue empacada cuidadosamente en una caja y trasladada al museo.

“La paloma de la paz” es una escultura fabricada en bronce, de aproximadamente 70 centímetros, pintada de blanco y con un pico dorado. Tiene el característico volumen de las obras de Botero, quien la entregó señalando que quiso expresar su “apoyo y solidaridad con este proceso que les brindará un futuro de esperanza e ilusión a todos los colombianos”.

Según conoció este medio, para varios funcionarios de la Presidencia el traslado fue un momento triste, pues duramente los últimos años la escultura era una suerte de centro para todos los que trabajaron allí. Con la paloma también se irán varios de esos funcionarios.

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A falta de una semana para el cambio de administración, en la Casa de Nariño los funcionarios del presidente Petro continúan de “trasteo”. De hecho, en los pasillos de la residencia ya no están las fotografías de algunos de los momentos claves de los últimos cuatro años y se ha visto a varios funcionarios desocupando sus oficinas.

De acuerdo con el presidente electo, la Casa de Nariño no será su sede oficial de despacho, pues de hecho Bogotá no será el centro de sus actividades. Además de mantener oficinas alternas en Medellín, Cali y principalmente en Barranquilla, cuando esté en la capital hará reuniones y dará directrices desde el Palacio de San Carlos, actual sede de la Cancillería.

En imágenes: así fue el traslado de “La paloma de la paz” de Fernando Botero

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