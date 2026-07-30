Congreso en pleno fue convocado el 12 de agosto para la elección del próximo contralor

Las plenarias de la Cámara y del Senado escucharon las propuestas de los 10 aspirantes a la Contraloría General. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El próximo 12 de agosto fue citado el pleno del Congreso para decidir sobre el próximo contralor. Así lo dejó fijado un oficio firmado por el secretario del Senado, Diego González, y el de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Sánchez, con el que se convocó a las dos corporaciones.

Ese día, a las 2:00 p. m., el Legislativo en pleno tomará una decisión sobre quién será el jefe del órgano de control en materia financiera. Ambas corporaciones ya escucharon a los 10 candidatos de la lista de finalistas y entre ellos ya hay varios que suenan entre los más opcionados.

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Estos son Carlos Mario Zuluaga, exvicecontralor y apoyado por Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador; Andrés Castro, personero de Bogotá; Luis Enrique Abadía, quien fue de los mejores puntuados en el proceso de entrevistas y en los éxamenes previos; y Jorge Eliécer Laverde, actual secretario de la Comisión Sexta. Aunque también sonó el nombre de Ana Elena Monsalvo, quien hizo parte del equipo de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella, no ha cogido vuelo entre las bancadas.

A ellos se suman Rosalba Jazmín Cabrales Romero, Karol González Mora, Amanda Panosso Madrid, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez y Diana Carolina Torres García. Todos han expuestos sus planes para la Contraloría al Senado y a la Cámara, pero está en manos de las bancadas la decisión final de quién comandará el órgano de control.

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Por el momento, ningún partido se ha decantado por un candidato de manera oficial, como tampoco lo ha hecho el gobierno entrante de De la Espriella. En su momento, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, aseguró que quieren “que llegue gente buena” y “no tiene que ser un subordinado del gobierno”.

“Este es un movimiento popular y tenemos un mandato popular y lo vamos a honrar. Los colombianos se van a sentir orgullosos de la gestión de este gobierno y para eso tenemos que escoger a los mejores. No necesitamos órganos de control de bolsillo, necesitamos gente buena que llegue allí”, señaló en entrevista con El Espectador.

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Lo cierto es que la próxima semana será definitiva para varios puntos. El mandatario electo, Abelardo de la Espriella, se posesionará el viernes junto a su gabinete designado. Si bien el gobierno entrante ha dicho que se inclinará por tener buenas relaciones con el Legislativo, también ha dejado claro que le dará más fuerza a la emisión de decretos para gobernar. Las bancadas, por su lado, tendrán que tomar decisiones en torno a cual será la candidatura que apoyarán.

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