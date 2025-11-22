Campañas alistan entrega de firmas a la Registraduría: así van algunos precandidatos

Mauricio Lizcano, Héctor Olimpo Espinosa y Claudia López. Foto: El Espectador

El próximo 17 de diciembre será la primera gran depuración de precandidatos presidenciales. Hasta ese día, los 91 grupos significativos de ciudadanos que se inscribieron ante la Registraduría para iniciar la recolección de 635.216 firmas necesarias para avalar a cada candidato.

Son varios los precandidatos que, hasta el momento, han anunciado que ya recogieron más de un millón de firmas, una movida necesaria toda vez que buscan blindar su candidatura en caso de que la Registraduría invalide rúbricas durante el proceso de verificación. Por ejemplo, a comienzos de esta semana, el exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa entregó 1,7 millones de firmas al ente electoral, que tiene un plazo de un mes para verificarlas desde el momento en que las recibe.

Espinosa se retiró de la coalición de la Fuerza de las Regiones, conformada por él, los exgobernadores Aníbal Gaviria (Antioquia) y Juan Guillermo Zuluaga (Meta) y el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas. Cada uno estaba recogiendo firmas, bajo la premisa de que elegirían a un candidato único vía encuesta, pero ante las demoras para definir las reglas de medición, Espinosa salió del grupo. Además, Zuluaga y Cárdenas renunciaron a sus aspiraciones presidenciales, por lo que Gaviria quedó como candidato de la coalición.

Otras campañas también avanzan en ese proceso. Es el caso de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López quien, este sábado y luego de una jornada de 24 horas continuas de recolección de firmas, celebró haber superado la marca del millón, acercándose a la meta de 1,2 millones.

“El espacio fue especialmente pensado para propiciar la participación de los trabajadores nocturnos como taxistas, domiciliarios, los protagonistas de la rumba de Chapinero y los comerciantes de la plaza de Mercado de Paloquemao. La jornada terminó en la localidad de San Cristóbal, donde la candidata agradeció al Divino Niño Jesús de Praga, en la iglesia del 20 de julio, el impulso para recoger 1,2 millones de firmas en una travesía que incluyó casi 300 municipios y la totalidad de las localidades de Bogotá”, señaló la campaña de López en un comunicado.

También la periodista Vicky Dávila continúa con la recolección, señalando que hará la entrega en la primera semana de diciembre: “Hoy me entregaron más de 22 mil firmas de respaldo de los valientes paisas, recolectadas solo en 20 días de noviembre. Ya pasamos el millón. Estamos en los últimos días. Dios les pague y estoy para servirles a los colombianos. Gracias por su confianza y su cariño”.

Por su parte, el exministro de las TIC Mauricio Lizcano confirmó que ya se han recogido más de un millón y medio de firmas que respaldan su candidatura, las cuales serán entregadas oficialmente el 9 de diciembre en la Registraduría Nacional en la ciudad de Bogotá.

La Registraduría de Hernán Penagos señaló que, en caso de que los 91 grupos significativos de ciudadanos entreguen el mínimo de 630 mil firmas, tendría que revisar más de 59 millones de rúbricas para calificar su validez, convirtiéndose un reto logístico, además, porque el plazo que tiene es hasta el 21 de enero de 2026. “El número de comités inscritos superó ampliamente el de las anteriores elecciones presidenciales siendo la cifra más alta registrada desde la creación del mecanismo de inscripción por firmas”, señaló el ente electoral.

Este es el listado de los 91 grupos significativos de ciudadanos inscritos:

