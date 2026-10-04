"Para ganar la guerra hay que ir a por el 2027 y el 2030″: Carlos Suárez sobre elecciones

"Seguiré haciéndolo mientras el Tigre así lo disponga porque ganamos la batalla del 2026 pero, para ganar la guerra hay que ir a por el 2027 y el 2030 y lo haré como en el 2026, desde la distancia. Lo mío no son las intrigas de los áulicos; los…

Carlos Suárez, quien fue estratega de campaña y uno de los hombres más cercanos al presidente Abelardo de la Espriella, se refirió a su papel en el Gobierno como miembro de la junta de Ecopetrol y al futuro de Defensores de la Patria en las elecciones regionales de 2027 y las presidenciales de 2030.

"Seguiré haciéndolo mientras el Tigre así lo disponga porque ganamos la batalla del 2026 pero, para ganar la guerra hay que ir a por el 2027 y el 2030 y lo haré como en el 2026, desde la distancia. Lo mío no son las intrigas de los áulicos; los aduladores serviles son el pasado, el servicio al Ciudadano es el presente. Yo me quedo con el Pueblo que es sabio, la época de los cortesanos se acabó.", señaló Suárez.

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Carlos Augusto Suárez Rojas pasó de ser uno de los hombres más cercanos a Abelardo de la Espriella a presidir la junta directiva de Ecopetrol. Abogado de la Universidad Externado de Colombia, con estudios en gerencia pública, control fiscal y derecho penal, Suárez construyó buena parte de su trayectoria entre el litigio, la comunicación estratégica y la consultoría política. Desde hace dos décadas, se le considera como uno de los hombres que le habla al oído a De la Espriella.

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