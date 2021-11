¿Participación en política? El criticado trino de Claudia López tras cónclave

Este domingo, el país estuvo pendiente de lo que ocurría en una vieja casona del centro de Bogotá, donde se estaba celebrando el cónclave del centro. Tras varias horas de diálogo entre los varios miembros de la Coalición de la Esperanza, Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria, se anunció que todos los presentes llegaron a un solo acuerdo.

La determinación fue el nacimiento de la Coalición Centro Esperanza, una alianza del espectro de centro para ir todos juntos en una sola consulta a marzo. En esta participarán Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo y Jorge Enrique Robledo y de allí saldrá un solo candidato del centro para enfrentarse al que salga del Pacto Histórico y al del Equipo por Colombia.

Tras las varias horas de discusión, el humo blanco del cónclave fue celebrado por varios sectores, que vieron el anuncio como una señal de que el centro puede ser un actor fuerte para tratar de llegar a segunda vuelta. Las reacciones vinieron de distintos sectores y, al parecer, esto incluye a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Puede ver: Así ocurrió el cónclave que dio vida a la Coalición Centro Esperanza

A través de un trino, acompañado de la imagen de un árbol de navidad, la mandataria de la capital dijo “Hay centro, hay esperanza, hay futuro”. Aunque no hay un mensaje directamente relacionado con lo ocurrido minutos antes de su mensaje, el juego de palabras, de centro y esperanza, fue tomado como una celebración de la nueva coalición y una participación velada de Claudia López en política.

Hay centro

Hay esperanza

Hay futuro pic.twitter.com/1Xljlcr4P8 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) November 29, 2021

Uno de los primeros en hacerlo notar fue el concejal Carlos Fernando Galán, que hizo parte este domingo de las discusiones del cónclave. “Alcaldesa, sus trinos pueden tomarse como participación en política. No hay que hacer lo que no queremos que otros hagan. Demos ejemplo”, fueron las palabras del que quedó de segundo para la alcaldía bogotana en la elección de 2019.

Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, fue otro de los que cuestionó a López por su mensaje. “Esto es participación en Política mientras muere una niña embera abandonada por la “Bogotá a cuidadora” a su suerte”, dice el mensaje de Bolívar, que coincide con varios otros trinos de personas que también consideraron que la alcaldesa estaba vulnerando las restricciones que tiene para manifestarse en política.

Según el código disciplinario, es una falta gravísima que un servidor público, en este caso sería alcalde, use su cargo para “participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas” y utilizar “el empleo para presionar a particulares o subalternos a respalda una causa o campaña política o influir en procesos electorales”.

Según un fallo de la Corte Constitucional, dicha restricción es necesaria dado que existe “la necesidad de preservar el principio de imparcialidad de la función pública, asegurar la prevalencia del interés general sobre el particular, garantizar la igualdad de los ciudadanos y organizaciones políticas, proteger la libertad política del elector y del ciudadano”.

Además: Empieza el cónclave del centro: estas son las expectativas

Si se llega a cometer una falta gravísima, el código disciplinario único contempla la destitución e inhabilidad general y la suspensión del ejercicio del cargo como posibles amonestaciones por la acción. Sin embargo, en el caso de Claudia López, a pesar de que varios consideraron que su trino fue participación en política, el tema de las redes sociales no se ha entrado a reglamentar y en muchos casos prevalece la libre expresión que tiene el funcionario en estas esferas. Por eso, aunque el trino no guste, posiblemente no tenga mayores repercusiones en el campo disciplinario.