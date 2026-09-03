Suspensión del convenio de pasaportes: ¿qué sucederá con el proceso de expedición?

Modelo de pasaporte colombiano a cargo de la Imprenta Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Casa de la Moneda de Portugal Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordena frenar provisionalmente dos convenios que establecen cómo debe ser la expedición de los pasaportes de los colombianos, en alianza entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, el Gobierno debe trazar la ruta para garantizar que estos documentos sigan entregándose a la ciudadanía.

Estos convenios, que le daban vida al modelo de pasaportes promovido desde el gobierno del expresidente Gustavo Petro, establecen las condiciones para el manejo de la información sensible, así como el uso de recursos públicos para elaborar los documentos.

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Lo que encontró el tribunal para ordenar la medida cautelar, dentro de otras cosas, fue que hubo una “sucesión de cronogramas incumplidos, informes institucionales contradictorios entre sí, la ausencia de soportes verificables sobre infraestructura, personal y avance de la operación, así como la falta de acreditación de los requisitos presupuestales”.

Según esa instancia, esas fallas, “evidencian una planeación improvisada” que impide saber el estado de la ejecución de cada convenio. Además, el tribunal dijo que la demora en la información “compromete la continuidad del suministro de libretas de pasaportes y expone a los usuarios a una eventual paralización del servicio”.

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Aunque suspendió provisionalmente los convenios, el tribunal ordenó a las distintas entidades gubernamentales adoptar todas las medidas a las que haya lugar para que los pasaportes de las y los colombianos sigan expandiéndose con normalidad mientras tanto. Esa responsabilidad recae en la Cancillería y en el Ministerio del Interior.

Fuentes dentro del Gobierno le aseguraron a El Espectador que están analizando el alcance de esta decisión. Pues tras la salida de Viviana León de la gerencia de la Imprenta –el pasado 25 de agosto– el ministro del Interior, Rodrigo Lara, está a cargo de este proceso junto al canciller Omar Bula y serán ellos, según el fallo, los que deben determinar cuál es el proceso a seguir.

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Aunque el convenio se suspende temporalmente, dentro del Gobierno aseguran que tienen una cantidad de reversa de libretas suficiente para seguir expidiendo estos documentos mientras se define cuál será el proceso a seguir, ya que se suspende la producción de las mismas fuera del país, algo que se venía desarrollando mientras la Imprenta se adecuaba en su totalidad para asumir el proceso completo.

El Ejecutivo está determinando si la situación amerita acudir a algún tipo de figura contractual, como una urgencia manifiesta, para poder garantizar la prestación del servicio. En ese caso, se contempla que el convenio de pasaportes vuelva “a la firma que ya sabe hacerlo”.

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Aunque no se refieren textualmente a la firma Thomas Greg and Sons, si se infiere que serán ellos los que, de ser el caso, asuman el proceso, pues fue esta firma estuvo a cargo de esos procesos durante más de 20 años.

Por su parte, la exgerente de la Imprenta, Viviana León dijo a este diario: “No entiendo por qué no va a poder una empresa industrial que es de todos los colombianos producir los pasaportes, y sí, lo hizo durante 20 años Thomas Greg. En este momento Thomas Greg no podría asumirlo, y lo digo con total autoridad para decirlo, no podría en este momento hacerlo”, precisó. Y agregó: “Es totalmente imposible porque para producir los pasaportes, para personalizarlos, este es un proceso, todo lo que tiene que ver con impresos de seguridad son procesos que conllevan mucho tiempo de preparación”.

En todo caso, se espera que la Cancillería emita un comunicado oficial sobre este tema en las próximas horas explicando cuáles son las directrices tras la decisión del Tribunal. Y desde el Ministerio del Interior aseguran que no se les ha notificado personalmente, por lo que esperarán para hacer un pronunciamiento de fondo.

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Este proceso de pasaportes estuvo envuelto en múltiples polémicas durante el gobierno de Gustavo Petro, bajo la narrativa -posteriormente desmentida- de que la firma Thomas Greg and Sons había cometido fraude en medio de las elecciones que dejaron a Abelardo de la Espriella como presidente. Además, existían dudas sobre las capacidades de la Imprenta para asumir el proceso, algo que gradualmente se disipó debido al modelo progresivo que se venía implementando.

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