“He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez”: presidente Petro

El presidente Gustavo Petro estuvo acompañado en todo evento público o de Gobierno por la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez, quien fue de sus funcionarias de más confianza. Foto: Presidencia

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El presidente Gustavo Petro anunció este martes a través de su cuenta de X que iniciará acciones judiciales contra la exdirectora del Fondo Adaptación Angie Rodríguez. La funcionaria fue una de las más cercanas al actual mandatario, pero tras su salida del Dapre ha hecho varias denuncias de presunta corrupción en el interior del “Gobierno del cambio”.

“He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira”, escribió el jefe de Estado.

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En la publicación, el mandatario aseguró que “no conocía a [Rodríguez] hasta que tomó su puesto en el Dapre” y calificó su trabajo como un “desastre”. Incluso, la señaló de presuntamente haber colaborado “con sectores venidos del paramilitarismo” y agregó que no la sacó del Gobierno por ser “mujer madre de cabeza de familia”.

“Pero su acción destructiva y autodestructiva, y el peligro sobre el cuidado de los dineros públicos siempre puestos bajo consejo de políticos oscuros herederos del paramilitarismo, me puso alerta en el manejo del dinero, que para mi, es fundamental y cuidar que no se pierda. El ataque desarrollado por Angie es calumnioso y su respuesta será la acción penal”, añadió el mandatario.

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Petro criticó el trabajo de Rodríguez en el Fondo Adaptación y señaló que “jamás” quiso ir “a las reuniones donde con claridad decía que el proyecto de La Mojana no eran muros y jarillones para detener el agua y acabar las ciénagas en favor de terratenientes”. El mandatario se refiere, en específico, a la denuncia que hizo la misma funcionaria sobre su negativa de trasladar cerca de COP 1 billón para atender la emergencia climática.

“Solo atacaré a Angie, penalmente porque ha decidido el camino de la calumnia y merezco respetar mi nombre y mi obra de gobierno. La paranoia debe ser tratada”, dijo el mandatario, quien previamente descalificó a Rodríguez por haber solicitado una incapacidad relacionada con su salud mental.

En la publicación, Petro también defendió a otros integrantes de su gobierno. Afirmó que Juliana Guerrero, investigada por sus presuntos lazos con empresarios a los que les solicitaba dinero para mover contratos y por presentar diplomas falsos, “responde a la justicia” y es esa “la que debe decidir sobre sus títulos” y aseguró que la única razón por la que no asumió el cargo de viceministra de Juventudes fue porque “no tenía 25 años”.

“Ahora [Angie Rodríguez] ataca a [Carlos] Carrillo, a Raúl Moreno, quien fue la que la recomendó, porque trabajaron juntos en el Ministerio de Salud y la conocía, y a otras personas porque siempre temió que la reemplazarían en su puesto”, apuntó.

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¿Qué ha dicho Angie Rodríguez sobre el presidente Gustavo Petro?

La exdirectora del Dapre ha reiterado en estos días sus denuncias sobre un presunto plan para atentar en su contra. En entrevista con Blu Radio, la funcionaria aseguró que el mandatario —a quien calificó de ser “su mayor victimario”— habría tratado de amenazarla y la señaló de ser una ”delincuente total" y “contrabandista”.

“Son desafortunadas y estigmatizantes. Repudio fuertemente como mujer esas declaraciones del señor presidente, porque eso no me invalida profesionalmente ni mucho menos tiene una afectación en mi intelecto ni en mi capacidad profesional para ejercer cualquier cargo público”, le dijo Rodríguez a ese medio.

Más allá del trato que recibió en la Casa de Nariño, también puso de plano las presuntas irregularidades que tocan algunos contratos. Según dijo, la fractura en la relación con Petro se consolidó con su negativa para trasladar recursos del Fondo Adaptación para proyectos en La Mojana. Bajo su concepto, estos no contaban con los estudios técnicos requeridos.

En medio de estas denuncias, ha entablado diálogos con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella tras lanzarle un mensaje sobre las cosas que podría contar de este Ejecutivo. Una conversión tuvo lugar este lunes entre ella y dos funcionarios designados: Rodrigo Lara (ministro del Interior) y Didier Blanco (director de la Unidad Nacional de Protección). El mismo presidente electo solicitó que en su administración se mantengan las medidas de seguridad para Rodríguez.

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