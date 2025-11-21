Presidente Petro plantea un gobierno de transición en Venezuela: así es su propuesta a Maduro

El presidente Gustavo Petro se ha reunido con el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, en al menos cinco oportunidades. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro presentó una propuesta para generar un gobierno de “transición” en Venezuela ante la escalada de tensiones con los Estados Unidos. El jefe de Estado colombiano pidió la instalación de un Frente Nacional en ese país con el objetivo de “lograr un desmonte de sanciones a Venezuela y a Maduro, abrir un clima de descalamiento del conflicto político rápido y lograr elecciones libres cuánto antes”.

Su sugerencia se presentó meses antes de las elecciones en Venezuela en julio del año pasado y contó, según su versión, con una serie de reuniones entre representantes del régimen de Nicolás Maduro y delegados de la administración Biden que se desarrollaron en Bogotá. Los diálogos habrían surtido efecto, de manera inicial, pero a medida que se aproximaban las fechas de los comicios se deterioraron.

La propuesta de Petro se sustentaba en “la posiblidad de un gobierno compartido al estilo del Frente Nacional de Colombia, durante un tiempo que permitiera la construcción de confianza y la realización ahí sí de elecciones libres”. Para el mandatario, “la experiencia colombiana acabó con una violencia de una década con más de 300.000 muertos campesinos en la guerra civil entre liberales y conservadores desde 1948 hasta 1957”.

Sin embargo, Petro culpó los “afanes” desde la Casa Blanca en el proceso, pues “no se presentó el desbloqueo de Venezuela”. Asimismo, enfatizó que la propuesta también contaba con una invitación de María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y que acompañó la campaña presidencial de Edmundo González.

Sin embargo, a Machado no se le permitió la participación en el proceso - según estima Petro – hecho que fracturó la confianza en este diálogo. Además, también se pidió quitar “el precio a la cabeza de Maduro”, que de USD 25 millones pasó, durante la administración Trump, a más de USD 50 millones de recompensa.

A lo anterior, Petro agregó que la propuesta se extendió a la participación de otros mandatios. Allí mencionó la intervención de los gobiernos de México, entonces a la cabeza de Manuel López Obrador, y de Brasil, con participación de la administración de Lula Da Silva.

Los mandatarios habrían buscado conformar una comisión latinoamericana para posibilitar la mediación, algo que se truncó, de acuerdo con esta versión, por culpa de la Casa Blanca. Finalmente, Petro aseguró que “un gobierno de transición compartido para convocar una voluntad popular amplia que decida sobre acuerdos y puede abrir caminos de democracia, sin presiones indebidas“.

Las palabras del presidente llegan en medio de un escenario de tensiones en las que la Cancillería colombiana desmintió que la ministra Rosa Villavicencio o el gobierno de Petro hayan propuesto a Maduro una salida negociada. Según manifestó el ministerio de Relaciones Exteriores, “el Gobierno de Colombia respeta el derecho internacional y no tiene injerencia en los asuntos internos de los demás países, y respeta la soberanía de Venezuela”.

