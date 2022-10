Partido de la U, también a “cónclave” por reparos sobre la reforma tributaria

Dilian Francisca Toro, presidenta del Partido de la U. Foto: Archivo particular

La reforma tributaria del Gobierno Petro pasó de forma holgada su primer debate en las comisiones económicas de Senado y Cámara, pero no tendrá fácil la discusión en el pleno del Congreso. El ambiente previo a la discusión no era el que esperaba el oficialismo: a la oposición al proyecto en cabeza del Centro Democrático y Cambio Radical se suma que dos colectividades tradicionales, que aterrizaron a última hora en la bancada de gobierno, tienen dudas sobre apoyar la iniciativa. Se trata de los partidos Liberal y de la U, cuyos parlamentarios aún no saben cómo votar la tributaria en segundo debate, pues tienen preocupaciones por el monto a recaudar y algunos tributos que plantea la iniciativa.

Para discutir ese y otros reparos que han planteado algunos congresistas del Partido de la U, la bancada se reunirá este miércoles a las 7:00 a.m., en el Hotel La Ópera, que se ubica en el centro de Bogotá. En dicho encuentro, al que se espera la asistencia de Dilian Francisca Toro, directora de la colectividad, los congresistas discutirán objeciones como los impuestos a las pensiones, hidrocarburos y ciertos alimentos, que también tienen los congresistas del liberalismo, que hacia el mediodía del miércoles se reunirán en el mismo hotel para debatir sobre su postura en segundo debate.

Uno de los temas que pretenden que se reconsidere en segundo debate es sobre las donaciones de alimentos, que según el representante Víctor Manuel Salcedo se verían afectadas con el artículo 11 de la reforma. “Se anuncia el cambio en los incentivos pasando del 25 % al 3 %”, manifestó el congresista sobre el por qué oponerse a los impuestos a ciertos alimentos.

“La reforma no podría pasar por encima de los criterios sociales, máxime cuando el mundo enfrenta la crisis alimentaria más fuerte en la última década”, añadió Salcedo, quien impulsa una de las proposiciones que retomarán en segundo debate sobre retirar los incentivos tributarios para las donaciones a bancos de alimentos, teniendo en cuenta que desde la Red de Bancos de Alimentos se advirtió que podría aumentar el hambre en Colombia al impactar a, por lo menos, un millón de personas.

Otra de las representantes del partido, Saray Robayo, coincidió en que la principal preocupación de la bancada es que se graven alimentos. Ante los micrófonos de W Radio, la congresista destacó que en el encuentro evaluarán “temas críticos que los hemos ido conversando durante estas semanas, después del primer debate, que son por ejemplo la afectación a los tenderos, a la inversión con el tema de hidrocarburos y, por supuesto, al patrimonio”.

Desde el partido ya venían planteando algunos temores sobre la reforma tributaria. Hace dos meses, la colectividad destacó que si bien el dinero es necesario para las “grandes transformaciones sociales”, su prioridad será la defensa de “los intereses de la clase media y la menos favorecida”, con lo que manifestaron su oposición al aumento de impuestos para la compra y venta inmuebles.

La U también ha expresado su preocupación en cuanto al tema de tributación de las micro y pequeñas empresas: “Por esto hemos radicado una propuesta de tarifa diferencial de renta y que se ajuste el sistema de tributación simple donde se disminuyan las tarifas con las que se gravan sus utilidades”. Para la U, estas medidas estimularían la “formalización, la generación de empleo y se contribuye a la erradicación de la pobreza”.