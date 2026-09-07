Partido Liberal se declaró parte del gobierno de De la Espriella: así está la coalición

Abelardo de la Espriella suma nuevos partidos a su coalición. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Los congresistas y directivos del Partido Liberal, tras varias reuniones extensas y una discusión ardua, determinaron este lunes declararse como una colectividad parte del gobierno de Abelardo de la Espriella. El partido publicó un comunicado en el que destacó la gestión del Ejecutivo y señaló que “se necesitaba valor y ardentía para asumir el reto de construir sobre lo construido y devolverle a la nación esperanza y bienestar a todos los colombianos”.

En la misma comunicación, el Liberal aclaró que en las conversaciones previas a esta decisión se presentaron discrepancias en la bancada, pues varias voces pedían mantenerse en la independencia. Sin embargo, aseguran en el comunicado, todos reconocen el compromiso del gobierno De la Espriella de implementar cambios en materia de economía, seguridad y otros sectores.

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Pese a la declaración, desde la cúpula del colectivo señalaron que no dejarán de discrepar con el oficialismo cuando lo consideren necesario. Así las cosas, con este anuncio, el Gobierno consolida una gran coalición en el Congreso que suma a todos los bloques tradicionales frente a un Pacto Histórico que se queda como única fuerza grande de oposición.

El Partido Liberal se suma al Partido de La U, el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, Salvación Nacional, Creemos, entre otros. Entre tanto, la Alianza Verde, tras otra fuerte discusión interna, se declaró como partido independiente, pese a que un sector minoritario pujó por ser de oposición. La mayoría de los verdes recibieron un guiño del oficialismo con esta decisión.

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Como lo contó este diario, la radiografía del Capitolio deja al oficialismo con más de 180 votos en el pleno del Congreso. Esta fuerza ya quedó evidenciada en votaciones claves como la de la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral o la del nuevo contralor de la República, Jorge Eliécer Laverde.

Los independientes, que igual no son contradictores directos de la Presidencia, son Alianza Verde y el Nuevo Liberalismo: 17 en total. En oposición solo quedaron Pacto Histórico, En Marcha, La Fuerza y Libres, que los deja en 72. Desde el despacho de Abelardo de la Espriella y la oficina del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quieren potenciar al máximo esa “luna de miel” de los primeros meses con las fuerzas partidistas en el Legislativo.

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