Partido verde está a la espera de que Angélica Lozano defina si va al Senado

Según nos confirmaron algunas fuentes al interior del partido verde, la colectividad está a la espera de que la congresista Angélica Lozano defina si acepta integrar la lista al Senado de la Coalición Centro Esperanza.

Jaime Navarro, secretario general de la colectividad, le manifestó a este diario que la decisión de que ella volviera al Senado fue colectiva, tomada por la comisión que avala candidaturas y que está compuesta por 31 personas.

Así las cosas, el puesto número 10 en la lista de la Coalición Centro Esperanza le correspondía a Lozano. Sin embargo, recalcó Navarro, ella no apareció a la hora de inscribir la lista, plazo que venció ayer. ¿Qué pasó? Algunos aseguraron que la senadora del verde no pudo inscribirse por problemas con la documentación, afirmación que no se pudo contrastar pues al momento de esta publicación Lozano no respondió las preguntas de El Espectador al respecto.

No obstante, se pudo constatar que el partido verde aún le guarda el puesto número 10 de la lista, razón por la que inscribió a otra persona mientras la congresista se decide. Lyda Zamira González López, un nombre hasta ahora desconocido en el mundo de la política electoral. “Se dejó el cupo 10 para ella. Para garantizarle el espacio, ayer se inscribió a otra persona. Ella es la que debe pronunciarse se acepta o no”, comentó Navarro.

El contexto

El 11 de diciembre, dos días antes de que venciera el plazo para inscribir las listas al Senado para participar en las elecciones de 2022, la senadora Angélica Lozano hizo pública su renuncia al partido verde, alegando que no podía tolerar más el incumplimiento “sistemático de las decisiones tomadas en la dirección nacional”.

“La democracia colombiana necesita partidos que dicen la verdad y honran la palabra”, le escribió en dicha misiva a Jaime Navarro, secretario general. La colectividad no aceptó su renuncia. Pasó todo lo contrario: el verde exaltó el trabajo de Lozano.

A pesar de eso, se llegó el lunes y los partidos debían entregar sus listas. La Alianza Verde presentó una lista conjunta con Dignidad, En Marcha, ASI, Colombia Renaciente y Verde Oxígeno. Cabe recordar que el movimiento En Marcha, al no tener personería jurídica, inscribió sus candidatos por el partido ASI.

¿Y Verde Oxígeno?

Pero, el nombre de Angélica no hizo parte de dicha lista. Ella tampoco se pronunció sobre su ausencia. Eso sí, en Twitter aclaró que no estaba intentando irse del partido verde para aterrizar en Verde Oxígeno, colectividad de la que hizo parte hace varios años.

Fue la propia Lozano quien dijo que se encontraba “inhabilitada” para regresar a Oxígeno pues su relación con la colectividad de Íngrid Betancourt iba más allá de un aval. “Mi vinculo histórico con Oxígeno es gran orgullo de mi vida. No buscaré ingreso en tres días para ser candidata”, declaró.

“[De] poder, puedo, mi vinculo político con el Partido Verde Oxígeno es probado desde el 2000. No haré ningún trámite legal para ser candidata pasado mañana. La difamación y hostigamiento que me han hecho es que soy calculadora: Nada. Suelto sin plan B”, explicó.

Ahora los partidos y las coaliciones electorales tienen cerca de 10 días hábiles para hacer cambios en las listas presentadas. Algunos dicen que la senadora Lozano podría ingresar la próxima semana, sin embargo, ella no ha emitido respuesta al respecto.