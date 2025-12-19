Así se rompieron los acuerdos para consultas presidenciales en marzo: partidos se bajaron

En Cambio Radical, La U, el Partido Conservador y el Liberal, los llamados “jefes naturales” (el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, la gobernadora Dilian Francisca Toro, los senadores Efraín Cepeda y Nadia Blel, y el expresidente César Gaviria, respectivamente) están intentando controlar la “indisciplina” de sus congresistas. Foto: El Espectador

48 horas después del primer anuncio de una consulta de precandidatos que se medirán en las urnas el próximo 8 de marzo para definir quién les representará en las urnas, varios de los partidos tradicionales que meses atrás lideraron esta iniciativa dieron un paso al costado. Los líderes de esas bancadas, en su mayoría opositoras, se decantaron por explorar nuevos mecanismos de elección.

Y aunque el discurso sigue ligado a la palabra “unidad”, los caminos que empiezan a tomas los aspirantes por llegar a la Casa de Nariño se han diversificado. Por ejemplo, ese primer bloque que ya confirmó su unión bajo el lema de “La Gran Consulta por Colombia” es el conformado por Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria. A ellos se sumó, en último momento, Daniel Palacios, mientras que se mantienen conversaciones con otros precandidatos.

Aunque varios de ellos se estaban acercando a la propuesta de los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe, fueron precisamente los líderes del partido Liberal y del Centro Democrático, respectivamente, los que dieron un paso al costado de esta propuesta. Es más, la bancada roja anunció que declinaría su opción de participar en esas consultas, por lo que exploraría nuevos mecanismos.

Algo similar manifestó Uribe, aunque su partido se mantiene, de momento, con la propuesta ante el Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, no sucede igual con sectores como el Conservador y Cambio Radical, quienes como los liberales, persistieron de ir a una consulta ese mismo 8 de marzo y se centrarían en sus campañas al Congreso.

El último en manifestar esa decisión fue el colectivo godo, ante los diferentes problemas en clave electoral que han dividido la interna del partido. A la fecha siguen sin tener un candidato presidencial, dentro de un ramillete de cinco opcionados entre los que se encuentra su nuevo presidente Efraín Cepeda, que tomó por cuarta vez las riendas del conservatismo.

En medio de esa pelea también se ha puesto en interrogante la candidatura por este partido del excontralor Carlos Felipe Córdoba. Y es que su arribo a la acera conservadora fue el detonante de una disputa de poder en el que Cepeda perdió las mayorías en la dirección nacional, que hoy respalda impulsar a Córdoba como su ficha presidenciable.

Y si bien esto tendría definición en el mes de enero, lo claro en estas festividades es que los conservadores de bajarían de la consulta para optar por una encuesta. Según el senador Cepeda, esa decisión toma por la diversidad de candidatos y las diversas vías que se abrieron. Además, también estaría impulsada por el reversazo dado por Gaviria y Germán Vargas Lleras en sus respectivos partido.

