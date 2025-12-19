Continúan pullas entre el presidente Petro y gobernadora del Valle por crisis de seguridad

Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo

El tono sigue creciendo entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en medio de la crisis de violencia que azota a esa región. El cruce de mensajes vía X se ha centrado en temas de seguridad, pues mientras la mandataria regional señala que han sido las regiones las que han tenido que asumir el golpe, el jefe de Estado lo califica como “mentiras”.

Los señalamientos por parte de la gobernadora llegaron con el reciente atentado en Cali, que se atribuyó al Eln y dejó dos policías muertos. Con este, se completaron cinco ataques terroristas en la capital vallecaucana, de acuerdo con el alcalde Alejandro Eder, quien pidió al Gobierno en ese momento “ponerse las pilas”.

“La seguridad la estamos asumiendo solos en las regiones”, dijo Toro. A eso, Petro respondió: “Tenemos miles de hombres del Ejército en el Cauca, para defender el Cauca y el Valle del Cauca, de los narcotraficantes armados. Decenas de nuestros hombres, enviados bajo mis órdenes para defender la ciudadanía caucana y vallecaucana, han sido asesinados al servicio del pueblo”.

Mentiras lo que dice la gobernadora.. Tenemos Miles de hombres del ejército en el Cauca, para defender el Cauca y el Valle del Cauca, de las narcotraficantes armados.



Decenas de nuestro hombres enviados bajo mis ordenes para defender la ciudadanía caucana y vallecaucana han sido… https://t.co/GpueRZYqqO — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 17, 2025

Este jueves, además, la mandataria respondió al presidente y le reclamó por no ir “al territorio a ponerse al frente de la situación”. Y, en esa línea, añadió que solo así “los atentados terroristas, el control territorial y los resultados palmarios del fracaso de la NO paz total, serían evidentes para [él]”.

“Celebro que mis peticiones públicas lo motiven a trinar, espero que lo motiven también a trabajar por el Valle Del Cauca y por los vallecaucanos, aquí seguimos firmes haciéndolo: entregando drones, apoyando las capacidades logísticas para la defensa del territorio, invirtiendo en seguridad y, por si no conoce las cifras, siendo el departamento que más ha reducido la pobreza multidimensional, disminuyendo en un 60 % en los últimos 10 años de trabajo”, apuntó.

Si usted gobernase como trina, si dedicase el tiempo que gasta en redes a venir al territorio a ponerse al frente de la situación, Presidente, los atentados terroristas, el control territorial y los resultados palmarios del fracaso de la NO paz total, serian evidentes para usted.… https://t.co/Ppt8YwmB1p — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) December 18, 2025

Toro también rechazó las acusaciones por parte del jefe de Estado sobre sus presuntas vinculaciones con el narcotráfico y afirmó que eran “una bajeza cobarde”. A esto, Petro volvió a enviar un mensaje vía X, en el que cuestionó que la gobernadora, bajo su óptica, no quiera que hable “de la relación mafia/política en el Valle del Cauca”.

“Hoy acabo de hacer la denuncia de cómo los contrabandistas han usado los CERT del plan Vallejo para usar nits de exportadores para entrar mercancía de contrabando; su base es la zona franca de Palmaseca. Usan el aeropuerto de Cali y el puerto de Buenaventura, han comprado policías, funcionarios, investigadores y políticos les ayudan y han amenazado y asesinado funcionarios de la DIAN en Tulúa”, añadió.

El presidente ha tenido varios choques con mandatarios regionales en lo que va del año. No solo en el Valle del Cauca, también con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

