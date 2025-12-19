Cambio y liberales se bajan de las consultas de marzo: así se mueven las fuerzas

Las votaciones se realizarán el 8 de marzo (Congreso), 31 de mayo (primera vuelta presidencial) y 19 de junio (segunda vuelta presidencial). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A pocos días de que se venza el plazo para determinar si se mantienen o no las consultas de marzo próximo, Cambio Radical notificó oficialmente que no acudirá a ese mecanismo para definir a su ficha para las presidenciales de 2026.

En una carta remitida al Consejo Nacional Electoral (CNE), la colectividad advirtió que –tras varios análisis internos– desiste de participar en una las consultas. El día final para determinar si una fuerza política sigue adelante o se baja de esos procesos es el próximo 22 de diciembre.

Más información: Continúan pullas entre el presidente Petro y gobernadora del Valle por crisis de seguridad

“Cambio Radical ha decidido, tras un análisis interno, retractarse de manera autónoma y expresa de su intención inicial de participar en la consulta popular e interpartidista para la escogencia de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia”, aseguró en la misiva el presidente del partido, Germán Córdoba.

Una decisión en ese mismo sentido hizo pública el Partido Liberal, notificando que tampoco harán parte de las consultas de marzo y que, por el contrario, acudirán a otros mecanismos para decantarse por su apuesta para la Presidencia.

En contexto: “Todo lo que ha ocurrido en términos electorales este año no tiene precedentes”: registrador

En una carta firmada por el expresidente César Gaviria, jefe único del liberalismo, se indicó que “nos permitimos manifestar la intención de la colectividad de no participar en la consulta”.

De acuerdo con el CNE, son en total 34 los partidos que habían manifestado la intención de hacer consultas, pero este listado puede seguirse modificando.

Consulte aquí: La nueva fuerza de izquierda ya definió su círculo de poder: así se estructuró

En efecto, el Partido Conservador está analizando bajarse de ese proceso, como lo aseguró el senador Efraín Cepeda, jefe de esa colectividad. Esta semana aseguró que el nuevo consenso se está inclinando por filtrar sus apoyos a través de una encuesta.

En un sentido similar se expresó el expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, quien advirtió que con la candidata de su partido, la senadora Paloma Valencia, se ha hablado de acudir a una encuesta con otros aspirantes y bajarse de la consulta.

Es de su interés: Estas son las coaliciones que buscan llegar al Congreso en las elecciones de 2026

En las toldas del Partido de La U están haciendo los mismos análisis, pero hasta la mañana de este viernes no se definía si seguían o no en los procesos previstos para el 8 de marzo, día en que también se elige al nuevo Congreso.

Hasta el momento, habría tres consultas. Por un lado, está la que cocinan Vicky Dávila, David Luna, Daniel Palacios, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria. Por otro, está la de Carlos Caicedo, Luis Carlos Reyes y Jaime Araújo. Y la tercera sería del llamado frente amplio, a la cual llegarían –entre otros– Iván Cepeda, Roy Barreras, Mauricio Lizcano, Luis Gilberto Murillo y Clara López.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.