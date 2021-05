Los beneficiados con la iniciativa serían los estratos 1,2 y 3. La Comisión Sexta del Senado aprobó en primer debate la iniciativa que busca ser aprobada luego de dos intentos fallidos.

¿Será la tercera la vencida? Esta es la pregunta que ronda sobre el proyecto de ley que busca eliminar el cobro por reconexión de servicios públicos a los estratos 1,2 y 3. La iniciativa es liderada por el presidente del Senado, Lidio García, y fue aprobada por unanimidad en primer debate por la Comisión Sexta del Senado.

Desde hace cuatro años, el Congreso viene aprobando la iniciativa que busca eliminar cobro de reconexión de los Servicios Públicos para los sectores menos favorecidos. Siempre ha sido liderada por el senador liberal Lidio García y ha tenido éxito en su tránsito por el Congreso. Sin embargo, al salir del capitolio para sanción, la ley se ha hundido por determinación presidencial y por concepto de la Corte Constitucional.

“Es un proyecto que llevo muchos años luchando para favorecer a las familias más necesitadas del país. Tuvimos el infortunio que el presidente Santos la objetó sin ningún tipo de argumento. Hicimos una nueva votación, pero aquí hay unas fuerzas que no pudimos combatir”, expresó el presidente del Senado y autor de la iniciativa.

García también se refirió al segundo intento de pasara esta ley, que fue tumbada por la Corte Constitucional a comienzos de 2019. Según el presidente del Senado, el alto tribunal nunca habló de inconstitucionalidad, sino que el proyecto tenía vicios de forma porque alguien, cuya identidad no mencionó, entregó el texto aprobado en Cámara y no el que había sido conciliado con el Senado.

“Este es un proyecto social que no tiene ningún enemigo, solo las empresas de servicios domiciliarios de Colombia. Cortar el servicio a los que no han pagado se ha convertido en un gran negocio”, declaró el autor de la iniciativa, que agregó: “Si los estratos bajos no tienen para pagar el recibo, no tienen para pagar una reconexión de $50.000. Está atropellando a la gente más damnificada del país, los están castigando por ser pobres. Les cortan el servicio público porque prefieren darle de comer a los hijos a pagar el recibo”.

La sesión de discusión fue muy corta, pues ninguno de los presentes señaló alguna objeción o pidió alguna reforma el texto. Sin embargo, el espacio fue usado por el senador John Besaile, hermano de Musa Besaile, para criticar a Electricaribe y señalar que esta iniciativa llega en el momento justo frente a la crisis por el coronavirus.

“Nosotros como congresistas tenemos que intervenir para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Hay que salir adealente para legislar por el bienestar social”, declaró la senadora Ruby Helena Chagüí. Tras estas intervenciones, la Comisión votó el proyecto y le dio un visto bueno con 13 votos a favor y 0 en contra.

Tras la aprobación, el senador Horacio José Serpa, ponente de este proyecto, anunció que, a mas tardar la otra semana, el proyecto tendría la ponencia radicada en la plenaria del Senado, para garantizar que pase por Senado en este periodo legislativo.

Tras la votación, el senador Lidio García celebró el paso exitoso por primer debate. “Le están diciendo a la gente que sí se puede contar con el Senado de la República. Esto no es un Senado para andar favoreciendo a empresas que se han vuelto millonarias con la desgracia de las familias colombianas. La mitad de mi vida parlamentario lo he destinado a sacar este proyecto”, concluyó el presidente del Senado.