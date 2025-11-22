Gobierno recibe críticas por buscar flexibilizar requisitos para embajadores y cónsules

Canciller Rosa Villavicencio. Foto: EFE - Carlos Ortega

Múltiples han sido las reacciones por el borrador de decreto que flexibiliza los requisitos para que personas sean nombradas como embajadores o cónsules. La propuesta plantea solo dos requisitos: tener nacionalidad colombiana por nacimiento y tener 25 años de edad. Pero el planteamiento no cayó bien en distintos círculos políticos, que cuestionan la viabilidad de la propuesta.

El decreto de tres páginas plantea que “los cargos de embajador extraordinario y plenipotenciario y de cónsul general central son empleos de dirección política y de representación inmediata del presidente de la República, cuyo ejercicio exige confianza plena y un margen amplio de discrecionalidad, en atención a la responsabilidad de ejecutar las directrices de política exterior definidas por el Gobierno Nacional”. Es decir, acoge el argumento del presidente Gustavo Petro de que, al ser cargos de confianza, debe tener la potestad de nombrar a quien considere, sin tener en cuenta otros requisitos.

La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) y la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) –los sindicatos de la Cancillería– publicaron un comunicado en el que rechazaron la propuesta. Aseguraron que, de avalarse, profundizaría “el grave retroceso institucional que se está evidenciando”. Y criticaron el decreto al considerar que “rompe el equilibrio indispensable entre la carrera diplomática y los cargos de libre nombramiento”.

No entendí los requisitos son los mismos para ser ministro.

Sobre la eliminación de requisitos para cónsules, aseguraron que no puede no exigirse formación académica toda vez que tienen a su cargo “la atención directa a millones de connacionales en temas sensibles como protección, emergencias, notarías, trámites migratorios, repatriaciones, registros civiles, asistencia a víctimas y orientación jurídica”. Y en cuanto a los embajadores, indicaron que no se trata de funcionarios simbólicos, sino que están al frente de “decisiones estratégicas que impactan la vida de todos los colombianos” por lo que no exigir formación y experiencia “pone en riesgo los intereses del país”.

El exembajador y excanciller –nombrado por el presidente Gustavo Petro– Luis Gilberto Murillo también cuestionó la medida. Aunque admitió que la carrera diplomática debe modernizarse, calificó, en entrevista con W Radio, el borrador como “altamente inconveniente”. “Debilita la entrada por méritos, genera un ambiente que promueve el amiguismo y el nepotismo porque no hay ningún requisito y desincentiva a los funcionarios de carrera”, afirmó Murillo, quien hoy es precandidato presidencial.

Aquí en está el proyecto de decreto del gobierno Petro que pretende eliminar los requisitos académicos y profesionales para ser Embajador y Cónsul.



Demandaremos este decreto que atenta contra la carrera diplomática y la excelencia en el servicio exterior.

Por su parte, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal (Centro Democrático) anunció que demandará el decreto, en caso de ser firmado por el presidente Petro y la canciller Rosa Villavicencio, asegurando que “atenta contra la carrera diplomática y la excelencia en el servicio exterior”. A esta crítica, el presidente respondió. “No entendí, los requisitos son los mismos para ser ministro”.

Pero también hubo voces a favor. El polémico exembajador en México Moisés Ninco Daza –que salió del cargo por orden del Consejo de Estado por no cumplir requisitos– celebró la propuesta: “Ahora la gente de a pie podrá hacer parte del cuerpo diplomático, y no solo los de los apellidos que controlaban la Cancillería en función de intereses antinacionales”.

