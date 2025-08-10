Gobierno adicionó $15.000 millones a contrato con Thomas por aumento en demanda de pasaportes. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por un incremento en la demanda de pasaportes, el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de la Cancillería, tuvo que adicionar $15.000 millones al contrato que tiene con la empresa Thomas Greg & Sons para la elaboración de las libretas y que está por culminar el próximo 31 de agosto. Todavía se desconoce el proceso contractual para garantizar la continuidad del servicio de septiembre a abril del próximo año, fecha en la que entrará el gobierno de Portugal a asumir funciones.

Lea: Una norma que esquivó peleas entre Gobierno y Congreso genera deudas por $50 billones.

De acuerdo con varios documentos elaborados y firmados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la empresa Thomas Greg & Sons requiere $15.000 millones para continuar con la elaboración de los pasaportes, pues no hay recursos para cubrir los gastos que se presentaron en julio y para garantizar los de agosto.

“El incremento en la demanda ha superado las estimaciones. Ya los recursos se encuentran comprometidos porque los servicios se prestaron efectivamente y lo que resta es concluir el trámite operativo de facturación. Ahora bien, teniendo en cuenta que el contrato finaliza el próximo 31 de agosto de 2025, los recursos que actualmente ostenta el contrato no son suficientes para cubrir los servicios de suministro y personalización del mes de julio y agosto”, se lee en uno de los documentos.

Con esta adición, el contrato firmado con Thomas en septiembre del año pasado, a través de una urgencia manifiesta, pasa de $206.000 millones a $222.000 millones aproximadamente.

Lea también: Petro rechaza cualquier tipo de intervención militar de EE. UU. en Latinoamérica sin previo acuerdo.

Esto es únicamente para cubrir lo faltante hasta el 31 de agosto, pues aún queda pendiente que la Cancillería firme un nuevo contrato con Thomas Greg para que continúe prestando sus servicios hasta el 1 de abril de 2026, que es la fecha estipulada por el Gobierno para que Portugal entre a asumir la elaboración de los pasaportes junto con la Imprenta Nacional.

De hecho, tanto Ministerio de Relaciones Exteriores como Thomas Greg trabajan en los términos para la prórroga, pues la empresa privada tiene que estudiar con detenimiento si el negocio, con los valores que ofrece el Ejecutivo, son rentables.

La idea es que, una vez Thomas salga del esquema, la Imprenta comience a prepararse con la ayuda de Portugal para asumir en totalidad en 2036, una vez tenga la planta y la transferencia de conocimiento y tecnología de la Casa de la Moneda del país europeo.

Igualmente, de acuerdo con el convenio que publicó la Cancillería en la plataforma del Secop, el gobierno de Portugal tiene total libertad para subcontratar los procesos que requiera, por lo que el nombre de Thomas Greg podría sonar nuevamente y volverse a leer en los procesos contractuales, pese a las dudas del presidente Gustavo Petro con la firma.

Lea los términos de la adición al contrato

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.