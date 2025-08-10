Petro rechaza cualquier tipo de intervención militar de EE. UU. en Latinoamérica sin previo acuerdo

Presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Archivo

El presidente Gustavo Petro volvió a rechazar la intención que tendría la administración de Donald Trump de intervenir militarmente países de Latinoamérica para enfrentar a organizaciones criminales. Aseguró que eso sería una agresión y defendió nuevamente a Venezuela, país que está en el centro del debate luego de que los Estados Unidos duplicaran la recompensa por capturar a Nicolás Maduro.

“Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia”, indicó Petro en su cuenta de X, en la que un día antes dijo que la crisis política en el país vecino no se superará con la persecución o el ofrecimiento de dineros a cambio de la detención de Maduro.

Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia.



Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 10, 2025

“Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de Libertad. Libertad o muerte, gritó Bolívar, y el pueblo se sublevó”, agregó Petro en su cuenta de X.

Petro viene insistiendo en que las sanciones económicas contra Venezuela terminan por beneficiar a los grupos criminales y dejó clara su postura sobre las posibles operaciones militares del mandato Trump, tema que se dio a conocer luego de que el diario The New York Times publicara que el presidente estadounidense habría firmado en secreto una orden para que las Fuerzas Armadas pudieran intervenir otras naciones.

Sus declaraciones en contra de esta política y a favor de la soberanía de Venezuela le han costado mediáticamente, pues la oposición y sectores independientes destacaron como positivo que se elevara a US$50 millones la recompensa para la captura de Maduro, líder del régimen chavista.

Estados Unidos sigue endureciendo su trato a Venezuela y según el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, la reciente designación del Cartel de los Soles como organización terrorista le permite a su país ejecutar operaciones encubiertas, sanciones más severas y posibles acciones militares contra Nicolás Maduro y sus aliados.

Y es que Maduro fue señalado por la administración de Trump como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional”, versión que no compartiría Petro, quien indicó que el líder chavista ha ayudado a Colombia en la lucha contra el crimen y el narcotráfico.

Otros líderes de la región, como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también han rechazado con fuerza una posible intervención militar de los Estados Unidos en otros países.

