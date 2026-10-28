 

Esto es lo que debe saber sobre la producción de pasaportes que volvió a Thomas Greg

A través de un contrato de COP 240.000 millones por un plazo de 13 meses la empresa retomará la producción de las libretas. El convenio establece que no cambiará de precio y no habrá modificaciones en el servicio público. Esto es lo que debe saber.

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Redacción Política

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Comentarios
  • Astrid(60305)Hace 46 minutos
    Siempre protegiendo a los de siempre asi nos veamos en problemas con Portugal. Esta visto que es un tipo caprichoso e irresponsable o debe haber algo mas…
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